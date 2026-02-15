浜田雅功の偽アカウントに注意喚起「本人はSNSをやっておりません」…「やはりな」 “浜田雅功展”公式Xが伝え反響
浜田雅功展「空を横切る飛行雲」の公式Xが15日に更新され、浜田の偽アカウントに注意喚起した。
【画像・写真】浜田雅功の偽アカウントに注意喚起 スタッフが運用のインスタ「浜田組長と組員たち」
「浜田雅功を名乗ったアカウントが存在していますが、本人はSNSをやっておりません」ときっぱり。
さらに「スタッフ運用のInstagram『浜田組長と組員たち』（@hamachankyuzitsu）以外は全てなりすましになりますので、騙されないようにお願いいたします」とつづった。
これに対して「やはりな」「公式が動いて下さったので良かったです」「何っ、フォローしてしまった」など、多数の声が寄せられている。
