　浜田雅功展「空を横切る飛行雲」の公式Xが15日に更新され、浜田の偽アカウントに注意喚起した。

　「浜田雅功を名乗ったアカウントが存在していますが、本人はSNSをやっておりません」ときっぱり。

　さらに「スタッフ運用のInstagram『浜田組長と組員たち』（@hamachankyuzitsu）以外は全てなりすましになりますので、騙されないようにお願いいたします」とつづった。

　これに対して「やはりな」「公式が動いて下さったので良かったです」「何っ、フォローしてしまった」など、多数の声が寄せられている。