2月14日、脚本家の三谷幸喜氏が、総合司会としてレギュラー出演している『情報7daysニュースキャスター』（TBS系）を欠席した。番組冒頭、共演する安住紳一郎アナウンサーから、三谷氏から届いたメールの内容が読み上げられた。

「三谷さんは放送当日の昼すぎに散歩していたところ、近所の公園で木にぶつかってしまったそうです。三谷さんからのメールは『人生で木にぶつかったのは2度めになります。みなさんもくれぐれもお気をつけください。オリンピックバンザイ、日本がんばれ》というものでした。安住アナが、木にぶつかったというシチュエーションに『マンガでしか見たことがありません』とメールを返したところ、三谷さんからは『だいたい、考えごとしているんですよね。もし木に向かって突き進んでいる僕を見かけたら、危ないと叫んでほしいと、来週、そう呼びかける予定です』と返事が来たそうです」（芸能担当記者）

このできごとに、Xでは高市早苗首相と関連づけた声が聞かれた。

《三谷幸喜さん、考え事しながら歩いていて木にぶつかってケガで番組欠席とのこと。嘘みたいな話で、高市さんのパロディみたいなタイミングだけど、本当のようです》

《三谷幸喜の欠席は許すが、高市さんの欠席は全力で攻め立てるTBS》

高市首相が、2月1日に放送された『日曜討論』（NHK）を欠席した件を思い起こすネットユーザーが多いようだ。

「高市首相は、出演予定だった『日曜討論』を直前にドタキャンし、批判を集めました。理由として、持病の手の関節リウマチの症状が悪化したためとしています。首相は番組を欠席したものの、同じ日の午後、岐阜や愛知でおこなわれていた応援演説には出席したため、疑問の声が相次いでいます」（前出・芸能担当記者）

まさかのアクシデントにより番組を欠席した三谷氏だが、メールで来週は復帰することに触れている。

「歩きながら木にぶつかったということは、顔にケガをしている可能性もあります。ウィットに富んだコメントで知られる三谷さんですから、来週の放送で、高市首相の『日曜討論』欠席を絡めたネタが飛び出すかもしれません」（放送作家）

本人が、どのような“オチ”をつけるかは気になるところだ。