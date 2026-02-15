生見愛瑠、トップバッターで「TGCあいち・なごや2026」開幕 カラフルドレスで地元凱旋ランウェイ
【モデルプレス＝2026/02/15】モデル・女優の生見愛瑠が15日、愛知・IGアリーナで開催の「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演。トップバッターを務めた。
【写真】23歳モデル美脚輝く
愛知県出身の生見が同イベントのトップバッターとして凱旋ランウェイ。色とりどりのボリューミーな織物がふんだんに使用されたフロント部分に対し、赤いメッシュの袖が抜け感も生み出す特徴的なドレスを着用し、圧巻のオーラを放っていた。
オープニングのファッションショーは、雑誌のスタイリングをはじめ、衣装デザイン、エディトリアルディレクション、空間プロデュースなど、多方面で活躍している人気スタイリスト・相澤樹氏によるスタイリングショー。将来の繊維業界を担う若者の人材育成を通じて尾州産地および繊維業界の振興を目指す「翔工房」にて、匠の技と学生の感性がコラボレーションして手掛けた作品に加え、相澤氏が世界三大織物産地の尾州の生地や織物といった特産素材を織り込みながらスタイリングし、唯一無二の世界観を表現した。
14年ぶりに“ものづくりの都”あいち・なごやで開催となる今回のテーマは「TSUMUGU：Design the Next」。最新設備を誇るIGアリーナを舞台に、生見や岡崎紗絵、浮所飛貴（ACEes）、寺田心、同イベントのクリエイティブアンバサダーを務める岩田剛典など、愛知県出身のスターがずらり。ウエンツ瑛士と鷲見玲奈がMCを担当し、ファッションショーのほか、映画「純愛上等！」スペシャルステージ、FRUITS ZIPPERやME:Iのライブパフォーマンスなどが繰り広げられる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆生見愛瑠、トップバッターで登場
◆「TGC in あいち・なごや」テーマは「TSUMUGU：Design the Next」
