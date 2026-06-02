ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」は、8月上旬から、集英社創業100周年を100柄で彩る「マンガUT 集英社創業100周年コレクション」の第3弾ラインナップを、全国の店舗およびオンラインストアで発売する。【写真】『ブラッククローバー』や『マッシュル』も！集英社コラボ第3弾一覧■計13柄が集結「マンガUT 集英社創業100周年コレクション」は、厳選した歴代名作にフォーカスしたコレクション。今後2年間にわ