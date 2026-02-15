ブンデスリーガ 25/26の第22節 シュツットガルトとケルンの試合が、2月15日02:30にMHPアレーナにて行われた。

シュツットガルトはエルメディン・デミロビッチ（FW）、クリス・ヒューリッヒ（MF）、デニス・ウンダブ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するケルンはマリウス・ビュルター（FW）、ラグナル・アヘ（FW）、ヤクプ・カミニスキ（MF）らが先発に名を連ねた。

15分に試合が動く。シュツットガルトのジェイミー・ルウェリング（MF）のアシストからエルメディン・デミロビッチ（FW）がゴールを決めてシュツットガルトが先制。

ここで前半が終了。1-0とシュツットガルトがリードしてハーフタイムを迎えた。

68分、ケルンは同時に2人を交代。ジェンク・オズカジャル（DF）、ジョエル・シュミード（DF）に代わりサイード・エルマラ（MF）、ルカ・バルトシュミット（FW）がピッチに入る。

70分、シュツットガルトが選手交代を行う。クリス・ヒューリッヒ（MF）からビラル・ハヌス（MF）に交代した。

77分、シュツットガルトは同時に2人を交代。マクシミリアン・ミッテルシュテット（DF）、ロレンツ・アシニョン（DF）に代わりラモン・ヘンドリックス（DF）、ヨシュア・バグノマン（DF）がピッチに入る。

79分ケルンが同点に追いつく。ルカ・バルトシュミット（FW）のアシストからラグナル・アヘ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

83分、シュツットガルトは同時に2人を交代。ジェイミー・ルウェリング（MF）、チェマ（MF）に代わりティアゴ・トマス（FW）、アンジェロ・シュティラー（MF）がピッチに入る。

84分、ケルンが選手交代を行う。マリウス・ビュルター（FW）からデニス・フセインバシッチ（MF）に交代した。

その直後の84分シュツットガルトが逆転。エルメディン・デミロビッチ（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

89分、ケルンは同時に2人を交代。エリック・マルテル（MF）、トム・クラウス（MF）に代わりフロリアン・カインツ（MF）、Schenten Fynn（FW）がピッチに入る。

後半終了間際の90+2分シュツットガルトに貴重な追加点が入る。アンジェロ・シュティラー（MF）のアシストからデニス・ウンダブ（FW）がゴールを決めて3-1。2点差に広げる。

以降は試合は動かず、シュツットガルトが3-1で勝利した。

なお、シュツットガルトは29分にクリス・ヒューリッヒ（MF）、53分にユリアン・シャボ（DF）、60分にエルメディン・デミロビッチ（FW）、76分にビラル・ハヌス（MF）に、またケルンは90+5分にヤクプ・カミニスキ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-15 04:30:33 更新