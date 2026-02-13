この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

2月14日のバレンタインデー当日、YouTubeチャンネル「Aty」が「カワウソ流の愛情表現！ロマンチック＜＜＜わちゃわちゃなバレンタイン」と題した動画を公開しました。コツメカワウソのアティくんが、相棒のういちゃんに猛アピールを開始。バレンタインデーに繰り広げられた、ふたりの「わちゃわちゃした」恋模様が収められています。



動画は、コタツで気持ちよさそうに寝ているういちゃんを、アティくんが叩き起こす場面から始まります。ういちゃんにマーキングするアティくん。これはカワウソの求愛行動の一種ですが、寝起きのういちゃんは迷惑そうに抵抗します。コタツから出ても続くアティくんの猛アタックを迎え撃つういちゃん。どう見ても「ロマンチック」からはかけ離れた、プロレスのような激しいじゃれ合いが繰り広げられるのでした。



そんなふたりに、飼い主さんから贈り物が用意されました。チョコレートBOXに見立てた箱の中身は、なんと美しくハート型にカットされたお刺身の盛り合わせです。ご馳走を前にして、ふたりの食欲は大爆発。ういちゃんが素早くお刺身をひとつ取ると、アティくんも負けじと手を伸ばし、あれよあれよという間にお刺身はふたりの口の中に吸い込まれていきます。途中、「コソ泥ういちゃん」も出現して、バレンタインデーの宴は「わちゃわちゃ」と大騒ぎの様相に。食後は、はちきれんばかりのお腹でテラスの芝生の上に寝そべる、満足げなアティくんの姿が映し出されます。



そして再びじゃれ合いを始めるふたり。愛情表現は不器用ながら、お互いを大切に想うふたりの仲睦まじい様子が伝わってきます。愛情よりも、ついつい食欲が勝ってしまう、かわいらしいカワウソたちのバレンタインデーの様子にほっこり癒やされる動画です。