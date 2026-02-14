ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子フリーが13日（日本時間14日）に行われ、鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は176.99点をマーク。合計280.06点として銀メダルを獲得した。佐藤駿（エームサービス・明大）も銅メダルを獲得した。フィギュア観戦のために現地を訪れていた日本のお笑い芸人が驚きの遭遇を報告した。

現地入りし、フリーを客席から観戦していたのは、ワタナベエンターテインメント所属のピン芸人・石井てる美だった。東大出身としても知られる石井。フリー後にミラノの地下鉄でまさかの遭遇を果たしていた。

自身のXで「メトロにグメンニクくんいるんだけど！！！！！！！！！！！！！！！！美しいパフォーマンスだったと熱烈に伝えた」と興奮気味に報告。ピョートル・グメンニクとの2ショットを添え、「なんでメトロに乗ってるの？って聞いたら『1番速いから』と」と、実際のやりとりも明かしていた。

グメンニクはロシアから中立選手として参加、6位に入っていた。



（THE ANSWER編集部）