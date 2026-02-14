この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ファッションスタイリストの黒田茜氏が、自身のYouTubeチャンネル「スタイリスト黒田茜のファッションch」で「【40代50代】ユニクロC 新作、買う服／買わない服 正直レビュー」と題した動画を公開。40代・50代の視点から、ユニクロの新たなコレクション「UNIQLO：C（ユニクロ：シー）」の新作9点を正直にレビューした。



動画の冒頭で黒田氏は、今回レビューする9点を「太鼓判でおすすめ3点」「体型次第でOK4点」「正直NG1点」「意外とアリ1点」の4つに分類。40代・50代の体型を考慮した上で、誰にでもおすすめできるアイテムと、着る人を選ぶアイテムを明確に分けて解説している。



まず「太鼓判」として紹介されたのは「コットンボリュームスリーブワンピース」。黒田氏は「緩やかなXラインがいろんな方の体型を着痩せして見せてくれる」とシルエットを絶賛。さらに、「綿100％で肌触りが良く、程よいハリ感」があるため、体のラインを拾いにくい点も高く評価した。



続いて、2点目の太鼓判アイテムとして「ユーティリティショートコート」を挙げた。氏がまず注目したのはその素材感で、「撥水加工がされている」ことによる光沢感とハリが「いい素材だな」という印象を与えると語る。また、「お尻がしっかり隠れる丈感」で体型カバーができる上、ウエストが絞れるデザインのためシルエットの変化も楽しめる点を魅力として紹介した。



3点目は「サテンロングスカート」。ウエストがゴム仕様でありながら「ギャザーやタックが入ってなくて、すっきりとしたウエスト周り」になっている点を評価。これは生地を斜めに裁断する「バイアスドリ」によるもので、きれいな落ち感が生まれるという。4,990円という価格に対しても「すごくお買い得」とコメントした。



動画ではこのほか、体型によって似合う・似合わないが分かれるアイテムや、正直に「NG」と判断したアイテムについても理由を詳しく解説している。トレンド感の強いユニクロCのアイテムの中から、大人の女性が本当に似合うものを見つけるための実践的なヒントが詰まったレビューとなっている。