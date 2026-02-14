神奈川県警は、交通違反の取り締まりにおいて、速度超過などの違反が明確に認められないにもかかわらず、違反切符を交付したケースなどがあったとして、2000件以上の交通違反を取り消す方針であることがわかりました。さらに虚偽の内容を交通違反切符に記入したケースもあるとして、関わった複数の警察官を書類送検する方針を固めたということです。

捜査関係者によりますと、神奈川県警・第2交通機動隊の機動隊員らが速度超過などを理由に交付した交通違反切符をめぐり、実際には明確な違反が認められないにもかかわらず、違反切符を交付したケースがあったとして、神奈川県警は2000件以上の交通違反を取り消す方針だということです。

2024年、車間距離が保たれていなかったとして交通違反切符を交付された人物から県警に相談があり、県警がドライブレコーダーなどを調べたところ、2022年以降で適切な交通取り締まりとして認められないものが多数浮上したということです。

さらに現場の状況とは異なる内容を交通違反切符に記載した疑いなどがあるとして、神奈川県警は近く、当時、第2交通機動隊に所属していた巡査部長など複数人について、虚偽有印公文書作成容疑などで書類送検する方針を固めたことも捜査関係者への取材でわかりました。