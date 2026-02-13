日経225先物：14日0時＝130円高、5万7120円
14日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比130円高の5万7120円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万6941.97円に対しては178.03円高。出来高は9811枚となっている。
TOPIX先物期近は3838.5ポイントと前日比14.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は19.65ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 57120 +130 9811
日経225mini 57125 +135 186433
TOPIX先物 3838.5 +14.5 9712
JPX日経400先物 34655 +180 892
グロース指数先物 711 +5 1177
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
