　14日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比130円高の5万7120円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万6941.97円に対しては178.03円高。出来高は9811枚となっている。

　TOPIX先物期近は3838.5ポイントと前日比14.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は19.65ポイント高で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 57120　　　　　+130　　　　9811
日経225mini 　　　　　　 57125　　　　　+135　　　186433
TOPIX先物 　　　　　　　3838.5　　　　 +14.5　　　　9712
JPX日経400先物　　　　　 34655　　　　　+180　　　　 892
グロース指数先物　　　　　 711　　　　　　+5　　　　1177
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース