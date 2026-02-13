Image: rakuten.co.jp

楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント｢楽天スーパーDEAL｣を開催中。

本日2026年2月13日は、Bose Ultra Open Earbudsがお得に登場しています。

BOSE 完全ワイヤレスイヤホン Bose Ultra Open Earbuds ULTRA OPEN EB BLK Black 31,680円 楽天で購入する PR PR

OpenAudioで“自分だけに届く”立体サウンド！ Boseのオープンイヤー型完全ワイヤレスイヤホンが10％ポイント還元に！

耳を塞がずに高品質サウンドを楽しめるBOSE（ボーズ）のオープンイヤー型完全ワイヤレスイヤホン「Bose Ultra Open Earbuds」が、現在、楽天市場で10%ポイントバックに！

OpenAudioテクノロジーにより周囲の音を遮断せず、自分だけに届く豊かなプライベートサウンドを実現。日常生活の中で外の世界に耳を澄ませながら、Boseらしい低音とボーズイマーシブオーディオによる立体的で包み込まれるような音の再生を体感できます。

走りながら、会話しながらでも音楽を楽しめる“ながら聴き”に対応。ボタン操作でステレオモードやイマ―ジョンモードへ簡単に切り替え可能です。また、Bluetooth 5.3により約9メートルの範囲で安定接続。Bose Musicアプリでは低音・中音・高音を自在に調整でき、より自分好みの音にカスタマイズできます。

片耳6.5g、7.5時間再生が可能なので、長い時間の外出でもしっかり使えます

片耳わずか6.5gの軽量仕様、柔軟なジョイントになっているため耳の後ろにぴったりフィットします。着けていることを忘れるほど自然な装着感を実現。

バッテリーは最大7.5時間再生、48時間スタンバイを実現、充電ケース併用で追加19.5時間再生が可能。外出先でも安心して長時間使用できます。Bose SimpleSyncテクノロジーを使えば、対応するボーズ製スマートサウンドバーやスピーカーと連携し、テレビ音声を自分の音量で楽しむこともできますよ。

