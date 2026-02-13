【徹底解説】スノボHP女子、小野光希の銅メダル獲得と男子予選通過の要因を分析。「高さ」と「回転数」が勝負の鍵に
YouTubeチャンネル「Takahiro 241」が「【ミラノ五輪】スノーボード女子ハーフパイプ決勝振り返り＆男子予選振り返り」と題した動画を公開。ミラノ・コルティナダンペッツォ五輪のスノーボードハーフパイプ競技について、女子決勝の結果と男子予選の模様を詳細に解説した。
女子決勝の最大のトピックは、小野光希の銅メダル獲得である。前回大会9位からの雪辱を期して臨んだ小野は、1本目で高さのあるエアを決め85.00点をマーク。競技後半に雪が強まり加速が難しくなる中、この得点が決定打となり表彰台に立った。優勝は韓国の17歳、チェ・ガオン。1本目で激しく転倒し一時危険な状態に見えたが、3本目で90.25点を叩き出す驚異的な精神力を見せた。3連覇を狙ったクロエ・キムは銀メダルに終わったものの、女子では前人未到のルーティンに挑戦する姿勢が高く評価された。日本勢は清水さらが4位、工藤璃星が5位に入賞したが、解説者は「後半の天候変化でボトムに雪がつき、高さが出しにくかったことが響いた」と分析した。
続く男子予選は「レベルが高すぎてビビる」と評されるほどの激戦となった。首位通過はオーストラリアのベテラン、スコッティ・ジェームスで94.00点を記録。日本勢は戸塚優斗が2位、山田流星が3位、平野流佳が5位、そして平野歩夢が7位と、出場4選手全員が予選を突破した。特に山田流星が見せたマックツイストについては「往年の名選手を彷彿とさせるスタイルと高さ」と絶賛された。また、バンクーバー五輪を知る37歳のルイ・ビトが予選敗退ながらも健闘した点にも触れられた。
注目の男子決勝は、2月14日の午前3時30分から行われる。解説者は、予選の時点で世界最高峰の技が繰り出されていることから、決勝は「歴史上最高レベルのハーフパイプ勝負になる」と断言。日本勢を含めた各選手が限界まで攻める展開が予想されるため、早朝の決戦から目が離せない状況だ。
