肉めし岡もと、麻婆豆腐の常識を覆す！ドーンと豆腐、ゴロゴロ肉の「肉麻婆丼」
とんかつ専⾨店「かつや」などを展開するアークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、株式会社トビラダイニングは、「肉めし岡もと」にて、2026年2月18日(水)より期間限定メニュー「肉麻婆丼」「もつ麻婆丼」の販売を開始する。
■豆腐2個がドーン！肉がゴロゴロ！これが岡もとの「肉麻婆丼」
一般的な麻婆豆腐といえば、ひと口サイズの豆腐とパラパラのひき肉を思い浮かべる方が多いのではないだろうか。しかし「肉めし岡もと」が期間限定で販売する『肉麻婆丼』はそのイメージとは一線を画す。
『肉麻婆丼』は、店仕込みのごろごろとした煮込み肉がたっぷりと入った特製麻婆ソースが主役だ。麻婆に欠かせない豆腐には、じっくりと煮込まれた大判の煮豆腐を贅沢に2つ盛り付けた。ひと口サイズの豆腐に挽肉という従来の麻婆豆腐とは異なり、肉めし専門店ならではの"肉を喰らう"麻婆豆腐。他では味わえない、圧倒的なインパクトとボリューム感を堪能できる。
■牛もつの旨みあふれる「もつ麻婆丼」も
さらに、店仕込みの牛もつが入った『もつ麻婆丼』も登場する。麻婆ソースに合わせるのは、丁寧に仕上げた柔らかい牛もつ。 こちらも大判の煮豆腐2個の存在感はそのままに、もつの脂の甘みと麻婆の刺激が絶妙に絡み合う。噛むほどに溢れる肉の旨みが麻婆の辛味を引き立てる、食べ応えのある一杯に仕上げた。
■商品概要
〇肉麻婆丼 890円(税込979円)
〇もつ麻婆丼 950円(税込1,045円)
〇その他メニュー
＜販売概要＞
販売開始日：2026年2月18日(水)より期間限定
■「肉めし 岡もと」公式サイト
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・再春館製薬所が提案する『⾃然のちから×⾃⼰回復⼒＝「美活」』を体感！「美活カフェ 2026 at 東京ミッドタウン日比谷」プレス事前体験
・とろける季節を、召しあがれ！すき家「デミグラスチーズ牛丼」「おんたまデミグラスチーズ牛丼」
・NEO阿波踊り集団「寶船」、外交関係樹立90周年事業として国立劇場・最大級カーニバルを巡る中米6ヶ国ツアーを完走
・幅40cm！狭いデスクでも設置ができる木製モニター台
・高火力ストーブと無煙グリルの二刀流！「LOGOS 無煙 メシ暖房グリル（ファンの力で火力抜群）」
■豆腐2個がドーン！肉がゴロゴロ！これが岡もとの「肉麻婆丼」
一般的な麻婆豆腐といえば、ひと口サイズの豆腐とパラパラのひき肉を思い浮かべる方が多いのではないだろうか。しかし「肉めし岡もと」が期間限定で販売する『肉麻婆丼』はそのイメージとは一線を画す。
■牛もつの旨みあふれる「もつ麻婆丼」も
さらに、店仕込みの牛もつが入った『もつ麻婆丼』も登場する。麻婆ソースに合わせるのは、丁寧に仕上げた柔らかい牛もつ。 こちらも大判の煮豆腐2個の存在感はそのままに、もつの脂の甘みと麻婆の刺激が絶妙に絡み合う。噛むほどに溢れる肉の旨みが麻婆の辛味を引き立てる、食べ応えのある一杯に仕上げた。
■商品概要
〇肉麻婆丼 890円(税込979円)
〇もつ麻婆丼 950円(税込1,045円)
〇その他メニュー
＜販売概要＞
販売開始日：2026年2月18日(水)より期間限定
■「肉めし 岡もと」公式サイト
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・再春館製薬所が提案する『⾃然のちから×⾃⼰回復⼒＝「美活」』を体感！「美活カフェ 2026 at 東京ミッドタウン日比谷」プレス事前体験
・とろける季節を、召しあがれ！すき家「デミグラスチーズ牛丼」「おんたまデミグラスチーズ牛丼」
・NEO阿波踊り集団「寶船」、外交関係樹立90周年事業として国立劇場・最大級カーニバルを巡る中米6ヶ国ツアーを完走
・幅40cm！狭いデスクでも設置ができる木製モニター台
・高火力ストーブと無煙グリルの二刀流！「LOGOS 無煙 メシ暖房グリル（ファンの力で火力抜群）」