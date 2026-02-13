【ピザハット】「飲めるピザ」シリーズにグラタンピザ登場 / 「とろとろ、あつあつ、気づけばごくごく」でチーズの「のどごし体験」ピザ
ピザチェーン「ピザハット」は、2月13日（金）から3月31日（火）までの期間限定で、「飲めるピザ」シリーズの新作としてグラタンピザ全4商品を販売する。Mサイズのホールピザに加え、1人向けの「MY BOX」商品も展開し、持ち帰りは700円から購入できる。
今回登場するのは、とろけるチーズソースをたっぷり使用したグラタン仕立ての「飲めるピザ」。チーズソースを贅沢に使用し、“「とろとろ、あつあつ、気づけばごくごく」の背徳感MAXな「のどごし体験」”が特徴だという。
◆【飲めるピザ】Mサイズ 特製ミートソースグラタン
価格：持ち帰り2,230円／配達3,190円
◆【飲めるピザ】MY BOX 特製ミートソースグラタン
価格：持ち帰り1,090円／配達1,400円
◆【飲めるピザ】MY BOX オマールソースの海老グラタン
価格：持ち帰り1,190円／配達1,500円
◆【飲めるピザ】MY BOX ミルキーグラタン
価格：持ち帰り700円〜／配達1,010円〜
※店舗により販売価格が異なる。
※本商品はピザで、飲み物ではない。
【画像を見る】飲めるピザの新作ラインアップ「特製ミートソースグラタン」、「 オマールソースの海老グラタン」、「ミルキーグラタン」を画像で見る〈飲めるピザ グラタンシリーズ概要〉
販売期間：2026年2月13日（金）〜3月31日（火）
※数量限定。店舗により予告なく終了・変更の場合あり。
販売店舗：全国のピザハット店舗（一部を除く）