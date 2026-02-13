あの頃のワクワクがよみがえる！大人気80年代風Bluetooth搭載ラジカセに新色が登場
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、80年代風デザインが懐かしいBluetooth搭載ラジカセの新色、「400-MEDI050BL（ブルー）」と「400-MEDI050BY（イエロー）」を発売した。
■あの頃のワクワクを、もう一度
80年代を彷彿とさせるレトロなデザインと、当時を思い出させる物理ボタン操作。手に取った瞬間に伝わる懐かしさこそが、本製品の大きな魅力だ。
■カセットも、ラジオも、Bluetoothもこれ1台
カセットテープやAM/FMラジオを楽しめるだけでなく、Bluetooth接続によりワイヤレススピーカーとしても活躍する。スマートフォンの音楽やポッドキャストも、手軽に再生可能だ。
■思い出を“残せる録音機能”
カセットテープやラジオの音声をUSBメモリやSDカードに録音し、デジタルデータとして保存可能だ。さらにUSB・SD内のMP3音源をカセットテープへ録音することもできる。
■内蔵マイクで広がる活用シーン
本体には録音用マイクを内蔵。会話やナレーション、アイデアメモなどをカセットやUSBメモリ、SDカードへ直接録音できる。音楽鑑賞だけでなく、趣味や創作活動、簡易レコーダーとしても活躍し、使い方はアイデア次第だ。
■家でも外でも楽しめる安心設計
AC電源と単二乾電池×4本の両対応で、屋内外問わず使用可能。取っ手付きで持ち運びやすく、左右合計6Wのステレオスピーカーがしっかりとした音量と広がりのあるサウンドを実現。技適マーク取得済みで安心して使用できる。
■商品仕様
■80年代風デザインが懐かしいBluetooth搭載ラジカセ「400-MEDI050BL（ブルー）」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・再春館製薬所が提案する『⾃然のちから×⾃⼰回復⼒＝「美活」』を体感！「美活カフェ 2026 at 東京ミッドタウン日比谷」プレス事前体験
・とろける季節を、召しあがれ！すき家「デミグラスチーズ牛丼」「おんたまデミグラスチーズ牛丼」
・NEO阿波踊り集団「寶船」、外交関係樹立90周年事業として国立劇場・最大級カーニバルを巡る中米6ヶ国ツアーを完走
・幅40cm！狭いデスクでも設置ができる木製モニター台
・高火力ストーブと無煙グリルの二刀流！「LOGOS 無煙 メシ暖房グリル（ファンの力で火力抜群）」
■あの頃のワクワクを、もう一度
80年代を彷彿とさせるレトロなデザインと、当時を思い出させる物理ボタン操作。手に取った瞬間に伝わる懐かしさこそが、本製品の大きな魅力だ。
■カセットも、ラジオも、Bluetoothもこれ1台
カセットテープやAM/FMラジオを楽しめるだけでなく、Bluetooth接続によりワイヤレススピーカーとしても活躍する。スマートフォンの音楽やポッドキャストも、手軽に再生可能だ。
■思い出を“残せる録音機能”
カセットテープやラジオの音声をUSBメモリやSDカードに録音し、デジタルデータとして保存可能だ。さらにUSB・SD内のMP3音源をカセットテープへ録音することもできる。
■内蔵マイクで広がる活用シーン
本体には録音用マイクを内蔵。会話やナレーション、アイデアメモなどをカセットやUSBメモリ、SDカードへ直接録音できる。音楽鑑賞だけでなく、趣味や創作活動、簡易レコーダーとしても活躍し、使い方はアイデア次第だ。
■家でも外でも楽しめる安心設計
AC電源と単二乾電池×4本の両対応で、屋内外問わず使用可能。取っ手付きで持ち運びやすく、左右合計6Wのステレオスピーカーがしっかりとした音量と広がりのあるサウンドを実現。技適マーク取得済みで安心して使用できる。
■商品仕様
■80年代風デザインが懐かしいBluetooth搭載ラジカセ「400-MEDI050BL（ブルー）」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・再春館製薬所が提案する『⾃然のちから×⾃⼰回復⼒＝「美活」』を体感！「美活カフェ 2026 at 東京ミッドタウン日比谷」プレス事前体験
・とろける季節を、召しあがれ！すき家「デミグラスチーズ牛丼」「おんたまデミグラスチーズ牛丼」
・NEO阿波踊り集団「寶船」、外交関係樹立90周年事業として国立劇場・最大級カーニバルを巡る中米6ヶ国ツアーを完走
・幅40cm！狭いデスクでも設置ができる木製モニター台
・高火力ストーブと無煙グリルの二刀流！「LOGOS 無煙 メシ暖房グリル（ファンの力で火力抜群）」