この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

大阪市中央公会堂（大阪市北区）で2月12日、令和7年度「咲くやこの花賞」の贈呈式が開かれた。主催は大阪市。



同賞の受賞者（部門）は、上田佳奈さん（美術）、鈴木愛美さん（音楽）、竹本碩太夫さん（演劇・舞踊）、アバンギャルディ（演劇・舞踊）、小原一真さん（文芸その他）。当日は横浜での公演のため欠席した碩太夫さんを除く受賞者が登場したほか、平成21年度咲くやこの花賞大衆芸能部門（落語）を受賞した桂米之助さんがスペシャルゲストとして落語を披露した。



アバンギャルディは、「シンデレラ・ハネムーン」「OKP Cipher」「かもめが翔んだ日」に合わせたダンスパフォーマンスを披露。最後に「私たちは今後、海外や日本でもツアーを予定しているので、ぜひ皆さん遊びに来てください」と呼びかけた。



「咲くやこの花賞」は、創造的で奨励に値する芸術活動を通じて大阪文化の振興に貢献し、将来の大阪文化を担うべき人材（個人または団体）に対し、一層の飛躍を期待して大阪市が1983（昭和58）年から贈呈している。