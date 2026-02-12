『パラダイス』シーズン2、日本語吹替版予告が解禁

大統領殺害事件をきっかけに次々と明らかになる地下豪“パラダイス”に隠された謎を解明していくサスペンスドラマシリーズ『パラダイス』の待望の新シーズンが、2月23日（月・祝）よりDisney+（ディズニープラス）のスターにて見放題独占配信。今シーズンでは、字幕版と日本語吹替版の同時配信も決定！

『パラダイス』シーズン2、2026年2月23日より配信！予告編が解禁 大統領殺害の裏に隠された真実を描いたクライムサスペンス『パラ … 『パラダイス』シーズン2、2026年2月23日より配信！予告編が解禁

『パラダイス』シーズン2、概要＆あらすじ

サスペンスドラマシリーズ『パラダイス』は、大統領殺害という衝撃的な殺人事件を発端にして、地下壕の“パラダイス”が築いてきた秩序が崩壊していく様子を描いた大人気シリーズ。エミー賞を3度受賞し、アカデミー賞やゴールデングローブ賞へのノミネート経験も持つ『ブラックパンサー』のスターリング・K・ブラウンが主人公のザビエル・コリンズ警護官役（日本語吹替：遠藤大智）を務め、迫真の演技で物語を展開していく。

地下壕“パラダイス”の裏に隠された陰謀や謎の鍵を握る？重要な役どころとなるサマンサ・レドモンド（通称：シナトラ）（吹替：佐古真弓）は、『メア・オブ・イーストタウン／ある殺人事件の真実』でエミー賞受賞のジュリアンヌ・ニコルソンが今シーズンでも怪演を見せる。また、旧「X-MEN」シリーズや映画『魔法にかけられて』で知られるジェームズ・マースデンが殺害事件の当事者であるカル・ブラッドフォード大統領を引き続き担当する。

◆主人公たちがパラダイスに移住した「あの日」以降の地上世界での3年間が明らかに！

シーズン1の最後では、大統領殺害の真実が明らかになると共に、一つの町のように建設された地下壕（シェルター）“パラダイス”の裏に隠された陰謀、そして地下豪に閉じ込められた人々の知られざる事情が浮き彫りになる。シーズン2では、ザビエルが妻・テリが生存しているとの情報を信じ、彼女を捜すために外の世界へ出る。そして、パラダイスに移住した“あの日”以降の3年間を地上に残された人々がどのようにして生き延びてきたのかを知ることになる。一方で、パラダイスの起源にまつわる新たな秘密も明らかになっていく―。

◆シェイリーン・ウッドリーやトーマス・ドハーティが新たに登場！

キャスト陣は、前シーズンに続き、ニコール・ロビンソン警護官役でクリス・マーシャルやジェーン・ドリスコル警護官役にニコール・ブライドン・ブルーム、心理療法士のガブリエラ・トラビ博士役にサラ・シャヒ、ザビエルの妻であるテリ・ロジャース=コリンズ博士役にエヌカ・オクマ、ザビエルの子どもたちをアリーヤ・マスティン（プレスリー・コリンズ役）とパーシー・ダッグス（ジェームズ・コリンズ役）、そして大統領の息子ジェレミー・ブラッドフォード役をチャーリー・エヴァンスらが続投する。さらに今シーズンからの新キャストとして、シェイリーン・ウッドリー（『きっと、星のせいじゃない。』）やトーマス・ドハーティ（『ディセンダント』シリーズ）が新たに登場するほか、シーズン1でビリー・ペイス警護官を演じたジョン・ビーヴァーズもゲスト出演する。

◆シーズン2の日本語吹替版予告が新たに公開！

さらに今回、新シーズンへの期待が膨らむ新たな日本語吹替版予告が解禁！

映像では、ザビエルたちがパラダイスに移住した“あの日”以降、生存することはできないと思われていた外の世界で生き延びていた人々がいること、そしてザビエルの妻であるテリ・ロジャース=コリンズも無事でザビエルたち家族を捜していると思われる無線音声の存在も明らかに。妻を捜しに地上に戻ったザビエルは、墜落した航空機の中で意識を取り戻す。地上世界に戻ってきて何としても妻を見つけようとするザビエルと、何としても地下壕“パラダイス”の場所を突き止めようとする地上に残された人々のお互いの思惑が交錯する中、パラダイスにはまだ誰も知らない大きな秘密が隠されていることも示唆する内容となっている。

『パラダイス』シーズン2は、2026年2月23日（月・祝）より、ディズニープラスのスターで見放題独占配信開始となる。日本語吹替版も同時配信。さらに、ディズニープラスの『パラダイス』オフィシャル ポッドキャストでシーズン1を振り返る総集編が2月16日（月）より配信開始。その後は毎週、新エピソードの公開に合わせて字幕版のポッドキャストが更新され、作品の最新展開をより深く楽しめる内容となっている。

（海外ドラマNAVI）

Copyright © 2026 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.