シャオミ・ジャパンは『Mijia ペット用スマート空気清浄機』を2月12日に発売する。

今回販売される製品は、Xiaomiの主要ブランドである「Mijia（ミージャ）」から登場する。「Mijia」は、スマートホーム体験を提供する家電や生活用品を展開しているのが特徴だ。

『Mijia ペット用スマート空気清浄機』は、自動抗ストレスアルゴリズムを搭載し、ペットを驚かせないよう空気の状態に合わせて風量を段階的に自動調整するほか、ペットによる誤操作を防止するセーフティロックなど、ペットのいる環境を想定した作りになっている。

360°の大型吸気グリルが、空気中に浮遊する抜け毛やフケを瞬時にキャッチし、汚染物質を確実に吸着して室内への再放出を防ぐ。三層の清浄システムを採用している。さらに、Xiaomi高効率フィルターが0.1～0.3μmの微細な粒子を99.99%除去するほか、ペット専用に設計された特殊な活性炭配合により、体臭などの匂いを効率的に脱臭させる。

『Mijia ペット用スマート空気清浄機』は、市場想定価格15,980円（税込）で発売予定だ。また、早割キャンペーンとして2月16日までキャンペーン価格13,980円（税込）となる。