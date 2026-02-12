＜辞めたい理由が幼稚すぎ…＞ショック！フラれたのはオシャレ禁止のせい【第3話まんが：娘の気持ち】
私はハルナ（22）。就職活動を頑張って、希望の会社に就職できました。福利厚生はしっかりしているし、お給料もまわりと比べて高いと思います。人間関係が心配でしたが、同僚も先輩も上司もみんないい人です。でも私は、それらを捨ててでも、最優先にしたいことがあるんです。それは「オシャレ」。今どき髪の毛も染められない、ネイルもできない、そんな会社、青春をムダにしていると思いませんか？ 私は……今、そう思っています。
大学時代から付き合っていた彼氏にフラれました。その後、街で偶然見かけた元カレの隣には、茶髪でネイルもしていて、オシャレな雰囲気の子が、笑いながら腕を組んでいたのです。
私は友人のミキに合コンを開いてほしいとお願いしました。
「でも、私のまわりは、ちょっとギャル好きが多いのよね〜」
ミキはアパレルショップで働いています。洋服だって、髪の毛だっていつも可愛い。最近はモテているようで、自分に自信も持てているのか、キラキラしています。人は中身が大事だなんて言うけれど、中身を知るにもまず外見に惹かれなければ、何も始まらないのです。
大学時代から付き合っている彼のことは好きでした。
お互い就職先が違いましたが、忙しくなってもいずれは結婚するんだろうなと思っていました。
それなのに、ある日突然フラれた私の気持ちがわかりますか？
偶然見かけてしまった女性が、私とは正反対の容姿をしていたときのショックがわかりますか？
あの子みたいに、私も髪の毛を染めたりネイルをしたりしていたら、今でも彼は私を好きだったかもしれない。
ミキのようにオシャレができていたら……もっといい人に出会えるかもしれない。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
