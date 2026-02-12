＜義弟、6000円払えッ＞「タダ飯ラッキー」高級レストランで！？【第7話まんが：義弟嫁の気持ち】
私はコナツ。夫のケントと2人暮らしです。ケントの長所は甘え上手なところ、そして欠点は他人に甘えすぎるところ。とくに義兄のショウさんにはずっと甘えていて、こちらが恥ずかしくなるほどです。小さいころからずっと甘やかされて育ったため、いい大人になった今でも弟気質が抜けないみたいです。さてある日のこと、私は休日出勤で会社に駆り出されました。残業を終えてから遅くに帰ってくると、意外な表情のケントが家にいました。
休日出勤を終えて帰宅すると、リビングではケントがソファに寝転がり、スマホをいじっています。なんだか機嫌がよさそうです。その理由を聞くと、なんと「今日さ、兄貴にご飯を奢ってもらったんだ！」というのです。意外な言葉に驚いた私は、詳しくケントの話を聞いてみることに。
なんとケントは、義姉の主催した義母の誕生日会のお食事会に、飛び入り参加してきたというのです。しかも「奢ってもらった」とは一体どういうことなのでしょうか？ さらには……高級レストランのランチコースでお値段6,000円だというのです！
休日出勤から帰宅すると、ケントが上機嫌で「兄貴にご飯を奢ってもらった！」と言い出しました。
聞けば、義姉主催の義母の誕生日会に飛び入り参加したのだとか。
突然の話に私はパニックになりました。しかもケントは、「兄貴がいつも奢ってくれるから」と、自分の分を一切払わなかったのだそう。
6,000円もする高級ランチを無銭飲食し、悪びれる様子もないケントに、私は恥ずかしさのあまり頭が痛くなりました。
義姉に申し訳ない気持ちでいっぱいです。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙
