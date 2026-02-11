年度末も近づき、学生たちは受験シーズン。志望校合格に向け、多くの子どもが机に向かう。桜を咲かせてもらうため、進学塾に通わせたり、または家庭教師にその未来を託す親も多い。では、そんな“先生”になってほしい有名人は？大事なのは学歴？コメント力？役柄の印象？男女1000人に聞いた、理想の先生は─。

【結果一覧】男女1000人に聞いた《受験勉強を教えてほしい有名人ランキング》

8位は“鬼教師”役を演じた人気俳優

受験シーズン真っただ中、中学校や高校、そして大学に志望者が集まる。今回は子どものいる男女1000人に「理想の塾の先生・家庭教師は？」を聞いてランキング化。「現実的じゃない」ことはさておいて、どうぞ〜。

■10位 松丸亮吾 22票

世界大会優勝の経歴を持つ“謎解きクリエーター”が滑り込みランクイン。仕事に専念するため2025年に東大を中退している。

「わかりやすいだけでなく、面白さもあるから。子ども番組にも出ていてツッコミやコメントを臨機応変にやってくれるところに好感が持てる。子どもたちも好きで尊敬している有名人です」（38歳・女性）

「この前、自分の地域に来てくれて、謎解きをやって楽しかったから」（39歳・女性）

■9位 池上彰 23票

わかりやすいニュース解説が評判のジャーナリスト。その教え方は子どもが「そうだったのか!!」連発？

「社会のことに詳しいうえに、わかりやすく解説するため」（56歳・女性）

「穏和な雰囲気で、好感度も高い」（60歳・女性）

■8位 天海祐希 25票

やはり思い起こされるのは『女王の教室』（日本テレビ系）の“鬼教師”阿久津真矢役。

「優しいだけでなく、厳しく人生も教えてくれそうだから」（38歳・女性）

「子どもと真剣に向き合ってくれそう」（41歳・女性）

「『女王の教室』みたいに“いいかげん、目覚めなさい”って喝を入れてほしい。ついでに親である自分にも」（40歳・男性）

「よく通る声で耳や記憶に残るような話し方をされているし、堅実な教育や指導が受けられそう」（53歳・女性）

ちなみに有名な教師ものドラマでは、『GTO』（フジテレビ系）の反町隆史が2票、『3年B組金八先生』（TBS系）の武田鉄矢が6票、『ごくせん』（日本テレビ系）の仲間由紀恵が8票、『ドラゴン桜』（TBS系）の阿部寛が16票で全員、トップテン圏外に。

5位はキッズ人気が高いピン芸人

■7位 阿部亮平（「Snow Man」） 41票

2025年放送のドラマ『あなたを奪ったその日から』（フジテレビ系）で家庭教師役。本人の最終学歴は上智大学大学院修了。

「勉強ができるのはもちろん、挫折も成功も経験していて、子どもの立場になって教えてくれそうだから」（48歳・女性）

「阿部さん自身が努力家で、いろんな資格を取るための勉強を頑張っている姿をテレビで見たのと、教えるのが上手そう」（36歳・女性）

ちなみに「子どもが阿部さんを好きだから」という意見が最も多かった。

■6位 櫻井翔（嵐）42票

幼稚舎からの慶應ボーイは近年、キャスターとして大活躍中。

「教え方も上手そうなことと、話も面白く子どもが楽しく勉強できそうだからです」（47歳・女性）

「頭の回転が速くてユーモアもあるから子どもが萎縮しないで学べそうと思ったから」（35歳・女性）

「教え方が上手そう。あと、ぜひ家に来てほしい（笑）」（60歳・女性）

■5位 小島よしお 71票

「学歴もあるが、今でも英語を積極的に勉強されたり、向上心がある人だから。子どもにも好かれそうな明るい性格と実直な雰囲気を感じる」（38歳・女性）

「できない子どもの気持ちに寄り添ってくれそう。ユーモアもあって、上から目線がまったく感じられない」（60歳・女性）

その評価は実直な人柄だけでなく……。

「YouTubeでわかりやすく教えているから」（46歳・女性）

「子どもへの教え方がとても上手だと思う。大人の自分が聞いていてもわかりやすいと感じた」（60歳・女性）

YouTubeでは小学生向けに主に九九についての動画を配信している。

■4位 林修 75票

タレントとして活動も“本業”は大学受験予備校「東進ハイスクール」講師。

「プロだから」（41歳・女性）

「経歴と実績があるから」（42歳・女性）

「林先生だけでなく塾の有名講師は教える力があると自分の経験からも感じるので」（46歳・男性）

「実際に子どもを東進に通わせていたこともありますし、塾の講師だけあり、丁寧に教えてくれそう」（55歳・女性）

現役塾講師を抑えてのトップ3はこちら!

1位は高学歴の奇抜芸人が

■3位 伊沢拓司 76票

東大卒クイズ王は学歴だけでなくその雰囲気が好評。

「口調も柔らかく、わかりやすいし、顔も威圧感がないから」（46歳・女性）

「高学歴で幅広い知識を持っていて、またそれがまったく嫌な感じのしない人だから」（57歳・女性）

「東大合格並みの学力に引き上げてくれそう」（52歳・女性）

「勉強法や量だけでなく、“合格テク”を知ってそう」（40歳・男性）

■2位 芦田愛菜 104票

今回唯一の“現役大学生”。慶應在学中の彼女の評価は？

「子どもと年齢が近く、自分の勉強方法でよかったところ、違ったところもわかりやすく体験談として教えてくれそう」（56歳・女性）

「子役として忙しかった中、慶應に進むには単純な勉強方法だけでなく、時間の使い方がすごく上手だったんじゃないかと思います。そういったところもアドバイスしてくれそう」（45歳・男性）

「学校の勉強にとらわれない柔軟な考えに触れられそう」（49歳・女性）

「受験を現実的に考えると、やはり現役学生にお願いしたい」（43歳・男性）

■1位 カズレーザー（メイプル超合金） 137票

現役を抑えて1位は関西の難関大・同志社にあの格好で通った男。

「教え方が的確そうだし、生き抜く力も身につきそう」（45歳・女性）

「単に偏差値が高いとかコメントがよいとかだけでなく、人とは角度が違う独特の視点・考え方ができつつ、気遣いもできる人なので」（39歳・男性）

「学力だけではない明晰さが感じられるのと、子ども心をくすぐるような面白い教え方をしてくれそうだから」（45歳・女性）

「同志社には赤い格好で通っていたとか。奇異の目で見られたと思うし、それ自体はどうかと思うけど、自分を貫く強さがある」（50歳・男性）

あなたの子どもは誰に教わってほしい？