ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2026年3月31日に開業25周年を迎えることを記念し、2026年3月4日から2027年3月30日までアニバーサリーイベント“Discover U!!!”を開催します。

“知らないジブンが騒ぎ出す”特別な1年をお届けするこの期間、ルイズ N.Y. ピザパーラーでは25周年の“祭り”をより楽しめる、貴重なアイテムがセットになった限定メニューが登場します。

発売日：2026年3月3日(火)

販売場所：ルイズ N.Y. ピザパーラー

セット内容：ミートボール・ピッツァ、フライドポテト、ソフトドリンク、25周年オリジナルデザイン・コレクタブルコースター（ランダム配布）

リトル・イタリーのピザ店をイメージした「ルイズ N.Y. ピザパーラー」に、25周年の祝祭にふさわしいスペシャルなセットがラインナップされます。

メインは、ジューシーなミートボールをトッピングしたボリューム満点の「ミートボール・ピッツァ」

このメニュー最大の魅力は、セット1つにつきランダムで1枚配布される、25周年オリジナルデザインの「コレクタブルコースター」！

コースターには、『E.T.』や『バック・トゥ・ザ・フューチャー』といった、パーク開業当初から愛されてきたアトラクションなどがデザインされています。

25年間の歩みを振り返り、エンターテイメントの力を再発見する“Discover USJ”というテーマを形にした、ファン必見の限定アイテムです。

イベント期間中のパーク内では、25体のピカチュウが登場する新演出が話題の『NO LIMIT! パレード 〜Discover U!!! バージョン〜』が開催され、空前の盛り上がりを見せます。

また、Vaundy書き下ろしの25周年テーマソング『Destiny Journeys』が流れると始まる『Discover U!!! タイム』では、ゲストとクルーが一体となって踊り、お祭り騒ぎの喜びを分かち合います。

活気あふれるニューヨーク・エリアの雰囲気の中で、思い出深いデザインのコースターを手に、25周年だけの超刺激的なピザタイムを満喫してください。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／ルイズ N.Y. ピザパーラー「ミートボール・ピッツァ 25周年コースターセット」の紹介でした。

