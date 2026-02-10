¥·¡¼¥º¥ó°Ü¹Ô¤ÇÊÑ¤ï¤ë¡È¾ï¼±¡É¡Ö°ÜÀÒ¶â¤Ï¹â¤¤¡×¡¡J¥ê¡¼¥°¤ËÅ¾´¹´ü¡Ä¼¯Åç¤Î½ÅÄÃ¤¬¸ì¤ë¡Ö¥«¥Í¤È¥Ò¥È¡×
¾ï¾¡¼¯Åç¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤¿ÎëÌÚËþ»á¤ËÊ¹¤¯¥·¡¼¥º¥ó°Ü¹Ô¤Ë¤è¤ëÊä¶¯Æ°¸þ
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ï2026-27¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¡¢½©½ÕÀ©¤Ø¤Î¥·¡¼¥º¥ó°Ü¹Ô¤È¤¤¤¦Âç²þ³×¤ËÂÉ¤òÀÚ¤ë¡£
¡¡Àã¹ñ¤Ç¤Î³«ºÅÌäÂê¤ä¡¢´ûÂ¸¤Î³Ø¹»À©ÅÙ¤È¤Î¥º¥ì¤Ê¤É¡¢µÄÏÀ¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¡£¥¯¥é¥Ö¤Î¼ÂÌ³¤ò¼è¤ê»ÅÀÚ¤ë¡Ö¶¯²½¡×¤Î¸½¾ì¤Ï¡¢¤³¤ÎÊÑ²½¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ÎÅú¤¨¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤ÎÎëÌÚËþ¡Ê¤¹¤º¤¡¦¤ß¤Ä¤ë¡Ë»á¤ò¼èºà¡£1993Ç¯¤ËJ¥ê¡¼¥°¤¬³«Ëë¤¹¤ë°ÊÁ°¤ÎÁ°¿È¡¦½»Í§¶âÂ°½³µåÃÄ¤Î»þÂå¤«¤é¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢1996Ç¯¤«¤é¶¯²½¤ÎÃæ¿õ¤Ë·¯Î×¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¿ÍÊª¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡á¿¹²í»Ë¡¿Á´5²ó¤Î1²óÌÜ¡Ë
¡¡¥¸¡¼¥³¤È¶¦¤Ë¡Ö¾ï¾¡·³ÃÄ¡×¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¡¢¶¯²½ÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¿ôÂ¿¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¥¯¥é¥Ö¤Ë¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¿¼¤¤ÃÎ¸«¤ò¥¯¥é¥Ö¤Ë´Ô¸µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Î»À¤¤¤â´Å¤¤¤â³ú¤ßÊ¬¤±¤Æ¤¤¿¶¯²½¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó°Ü¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸«²ò¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¥·¡¼¥º¥ó°Ü¹Ô¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥·¡¼¥º¥ó°Ü¹Ô¤Ë¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿ÎëÌÚ»á¤¬¡¢¤Ê¤¼º£¤Ï¹ÎÄêÅª¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ï¼ÂÍøÅª¤Ê¡Ö¥«¥Í¤È¥Ò¥È¡×¤ÎÆ°¤¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇÂç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤È¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼Åý¹ç¤À¡£¡ÖÆüËÜ¤«¤é¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¹Ô¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁª¼êÂ¦¤Î»ëÅÀ¤À¤¬¡¢¥¯¥é¥ÖÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡Ö¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë¼çÎÏ¤ò°ú¤È´¤«¤ì¤ë¥À¥á¡¼¥¸¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦²¸·Ã¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¶â¸ËÈÖ¤È¤·¤Æ¤ÎÀïÎ¬¤â·àÅª¤ËÊÑ¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½Õ³«Ëë¡Ê2·î¡Á12·î¡Ë¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ï¾ï¤Ë²Æ¤ËÈ÷¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Î7¡¢8·î¤Ë¡¢³¤³°¤Î¥¯¥é¥Ö¤«¤é¼çÎÏ¤ò°ú¤È´¤«¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡ÎëÌÚ»á¤Ï¾®³Þ¸¶ËþÃË¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ì¥Ã¥Á¥§¤Ø¤Î°ÜÀÒÏÃ¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿2005Ç¯¤Ë¡ÖÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Î¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ò¾Ä¤·¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¾®³Þ¸¶¤ÏÍâ²Æ¤Î°ÜÀÒ´ü´Ö¤Þ¤ÇÂÔ¤Á¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥á¥Ã¥·¡¼¥Ê¤Ø¤ÈÎ¹Î©¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ê°ÊÁ°¤Ï¡Ë¥·¡¼¥º¥ó¤¬°ã¤¦¤È¡¢²Æ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¯¡Ê°ÜÀÒ¤¹¤ë¡ËÁª¼ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËµÞî±Êä¶¯¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡Ê³«Ëë¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡Ë¤½¤Î²Æ¤Î¥Ð¥¸¥§¥Ã¥È¤ò½àÈ÷¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶ìÏ«¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÌÀ°Å¤òÊ¬¤±¤ë²Æ¾ì¤Ë¼çÎÏ¤¬È´¤±¡¢¹²¤Æ¤ÆÂå¤ï¤ê¤ÎÁª¼ê¤òÃµ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Î¡È¶ÛµÞÊä¶¯Èñ¡É¤ò¥×¡¼¥ë¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥¯¥é¥Ö·Ð±Ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¸úÎ¨¤Ê»ñ¶â¤Î¿²¤«¤»Êý¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó°Ü¹Ô¸å¤Ï»ñ¶â±¿ÍÑ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£
¡¡Â³¤¤¤ÆÎëÌÚ»á¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¿¿¼Â¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï°ÜÀÒ¶â¤À¡£°ìÈÌÅª¤Ë¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ç¤¢¤ëÅß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ï¡¢¼çÎÏ¤Ë²ø²æ¿Í¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¤Î¶ÛµÞÊä¶¯¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¶¯¤¯¡¢°ÜÀÒ¶â¤¬¹âÆ¤·¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£µÕ¤Ë²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬Æ°¤¯¤¿¤á²Á³Ê¤¬Íî¤ÁÃå¤¯·¹¸þ¤¬ÄÌÀâ¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤ÀÎëÌÚ»á¤Ï¡Öº£¤Ï¤â¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þÂå¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼ó¤ò¿¶¤ë¡£
¡Ö°ÜÀÒ¶â¤â²Æ¤Î¤Û¤¦¤¬¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ï²Æ¤Î°ÜÀÒ¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¸þ¤³¤¦¤Î¥Ð¥¸¥§¥Ã¥È¡ÊÍ½»»¡Ë¤Ï¡¢²Æ¤Î°ÜÀÒ¤Î¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é²Æ¤ÈÅß¤ËÆ±¤¸Áª¼ê¤¬°ÜÀÒ¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢²áµî¤Î»öÎã¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢²Æ¤Î¤Û¤¦¤¬¶â³Û¤¬¹â¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Åß¤Ï¥Ð¥¸¥§¥Ã¥È¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°ÜÀÒ¶â¤Þ¤ÇÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢¿·¥·¡¼¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ë²Æ¤ËÍß¤·¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢ºÇÂç¤Î¶¯²½Í½»»¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£ÂÐ¤·¤ÆÅß¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÈù½¤Àµ¤Î¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢»Ä¤Ã¤¿Í½»»¤Ç¤ä¤ê·«¤ê¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Åß¤Î¤Û¤¦¤¬¹â¤¯Çä¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¾ï¼±¤Ï¡¢¸½Âå¤Î°ÜÀÒ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ï²áµî¤Î°äÊª¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥·¡¼¥º¥ó°Ü¹Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÏºÇ¤â¹â¤¯Çä¤ì¤ë»þ´ü¤Ë¡¢³¤³°¤ØÁª¼ê¤òÁ÷¤ê½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¼¡¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤¬°ìÈÖ¥á¥¤¥ó¡£¤½¤³¤Ë¡Ê¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¡Ë¥Ð¥¸¥§¥Ã¥È¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÈÆ±¤¸¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Î¥¯¥é¥Ö¤â¡Ö²Æ¤Î³«ËëÁ°¡×¤Ë¥á¥¤¥ó¤ÎÍ½»»¤òÅê¤¸¤Æ¥Á¡¼¥à¤òºî¤ê¾å¤²¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£²Æ¤Ë¼çÎÏ¤ò¤´¤Ã¤½¤êÈ´¤«¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¸º¤ëÊ¬¡¢ÉÔ³ÎÄê¤Ê¡ÖÍ½È÷Èñ¡×¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ëÉ¬Í×À¤ÏÇö¤ì¤ë¡£·Ð±Ä»ñ¸»¤ò¤è¤ê·×²èÅª¤Ë¡¢¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ë»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ç¶¯²½Ã´Åö¼Ô¤Î»Å»ö¤Ï³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¡£¶ì¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡È¥ê¥¢¥ë¡É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Öº£¤ÎÁª¼ê¤Î·ÀÌó¤Ï¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¤¬³«¤¯¤¿¤Ó¤Ë¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é°ìÇ¯Ãæ¤½¤¦¤¤¤¦ºî¶È¤ò¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»þÂå¤Ç¤¹¡£¶¯²½¤Î»Å»ö¤Ï¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¤Î»þ´ü¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢º£¤Ï°ìÇ¯¤òÄÌ¤·¤Æ¹Ô¤¦Êý¸þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Ï°ÜÀÒ¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¤¬³«¤¯»þ´ü¤Ë»Å»ö¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÂåÍý¿Í¤È¤Î¸ò¾Ä¡¢·ÀÌóÆâÍÆ¤ÎµÍ¤á¡¢¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°¤È¡¢°ìÇ¯¤òÄÌ¤·¤ÆµÙ¤à²Ë¤¬¤Ê¤¤¡£¡Ö·ÀÌó¹¹¿·¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶î¤±°ú¤¤Ï¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¤¬ÊÄ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤â¿åÌÌ²¼¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó°Ü¹Ô¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥¯¥é¥Ö·Ð±Ä¤ò¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ´ð½à¤Î¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡×¤Ø¤È¶¯À©Åª¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤»¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ëÆüÄøÊÑ¹¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Í½»»¤ÎÁÈ¤ßÊý¡¢Áª¼ê¤ÎÇä¤êÊý¡¢¤½¤·¤Æ¶¯²½Ã´Åö¤ÎÆ¯¤Êý¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤òÊÑ¤¨¤ë¡È¹½Â¤²þ³×¡É¤Ê¤Î¤À¡£ÎëÌÚËþ»á¤È¤¤¤¦µ©Âå¤Î¾¡Éé»Õ¤Ï¡¢¤½¤Î·ãÆ°¤ÎÊÑ²½¤¹¤é¤â¡¢¥¯¥é¥Ö¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹¥µ¡¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¿¹²í»Ë / Masafumi Mori¡Ë