ÉÍ²¬¸¶È¯½ä¤ê¥Çー¥¿ÉÔÀµ¡ÄÃæÉôÅÅÎÏ¤Î¾¡Ìî²ñÄ¹ ÃæÉô·ÐºÑÏ¢¹ç²ñ¤Î²ñÄ¹¿¦¤ÏÂ³¤±¤ë°Õ¸þ¡Ö¼è¤êÁÈ¤à²ÝÂê¤¬»³ÀÑ¡×
¡¡ÉÍ²¬¸¶È¯¤Î¥Çー¥¿ÉÔÀµÌäÂê¤ò½ä¤ê¡¢ÃæÉôÅÅÎÏ¤Î¾¡Ìî²ñÄ¹¤Ï9Æü¡¢¼«¿È¤¬¥È¥Ã¥×¤òÌ³¤á¤ëÃæ·ÐÏ¢¤Î²ñÄ¹¿¦¤òÂ³¤±¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÉÍ²¬¸¶È¯¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¹ñ¤ÎºÆ²ÔÆ¯¿³ºº¤ÇÃæÅÅ¤¬ÂÑ¿ÌÀß·×¤ÎÌÜ°Â¤È¤Ê¤ëÃÏ¿Ì¥Çー¥¿¤ò°Õ¿ÞÅª¤Ë¾®¤µ¤¯¸«¤»¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¹ñ¤Î¸¶»ÒÎÏµ¬À©°Ñ°÷²ñ¤¬Ä´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃæÉôÅÅÎÏ²ñÄ¹¤Ç¤â¤¢¤ëÃæÉô·ÐºÑÏ¢¹ç²ñ¤Î¾¡ÌîÅ¯²ñÄ¹¤Ï9Æü¡¢º£Ç¯9·î¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤¬¤â¤¿¤é¤¹ÃÏ°è³èÀ²½¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë¡¢Ãæ·ÐÏ¢¤Î²ñÄ¹¿¦¤òÂ³¤±¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÉô·ÐºÑÏ¢¹ç²ñ ¾¡ÌîÅ¯²ñÄ¹¡§
¡Ö¼è¤êÁÈ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤²ÝÂê¤¬»³ÀÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ú¤Â³¤Ãæ·ÐÏ¢¤Î²ñÄ¹¤È¤·¤Æ¤Î¿¦ÀÕ¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ»²¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡°ìÊý¡¢ÃæÅÅ¤Î²ñÄ¹¿¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢µ¬À©°Ñ¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¿ÊÂà¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£