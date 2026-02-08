´Ú¹ñ¤«¤éÉÙÍµÁØ¤¬¹ñ³°Ã¦½Ð¡½¡½ÁêÂ³ÀÇÀ©¤¬Â¥¤¹¡ÖÀÅ¤«¤Ê°ÜÆ°¡×¡Ú¹ñºÝÀÇÌ³¤ÎÀìÌç²È¤¬²òÀâ¡Û
À¤³¦Åª¤ËÉÙÍµÁØ¤Î¡Ö°ÜÆ°¡×¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢´Ú¹ñ¤«¤é¤ÎÉÙÍµÁØÎ®½Ð¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥¤¥ó¥É¤Ë¼¡¤¤¤Ç´Ú¹ñ¤¬4°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢2,400¿Í¤¬¹ñ³°¤Ø°Ü½»¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤È¤·¤Æ»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢³ô¼°¤ËÂÐ¤¹¤ë³äÁýÉ¾²Á¤ò´Þ¤à´Ú¹ñÆÈÆÃ¤ÎÁêÂ³ÀÇÀ©¤Ç¤¹¡£ÁêÂ³ÀÇÎ¨°ú¤²¼¤²¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÀÇÀ©²þÀµ°Æ¤¬¼¨¤µ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÉÙÍµÁØ¤Î¹ñ³°Î®½Ð¤Ï»ß¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡ØÉÙÍµÁØ¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤À¤³¦¤ÎÀÇÀ©¡ÚÂÀÊ¿ÍÎ¡¢¥¢¥¸¥¢¡¦ÃæÅì¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÊÔ¡Û¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ëÌðÆâ°ì¹¥»á¤¬´Ú¹ñ¤ÎÁêÂ³ÀÇÀ©¤È¹ñºÝÅª¤ÊÉÙÍµÁØ°ÜÆ°¤Î¼ÂÂÖ¤òÆÉ¤ß²ò¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç4°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿´Ú¹ñ¤ÎÉÙÍµÁØÎ®½Ð
2025Ç¯¤ÎÀ¤³¦¤ÎÉÙÍµÁØ¤¬Î®½Ð¤¹¤ë¹ñ¡¦Î®½Ð¤·¤¿¹ñ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Êhttps://worldinvest.jp/iju-ranking/2026Ç¯2·î5Æü¥¢¥¯¥»¥¹¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÉÙÍµÁØ¤ÎÎ®½Ð¿ô¤¬ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï±Ñ¹ñ¤Ç¡¢¼¡¤¤¤ÇÃæ¹ñ¡¢¥¤¥ó¥É¡¢´Ú¹ñ¤Î½ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ú¹ñ¤Ï4°Ì¤Ç¡¢¹ñ³°¤Ø°Ü½»¤·¤¿ÉÙÍµÁØ¤Ï2,400¿Í¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Ñ¹ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÉÙÍµÁØ¤ËÉÔÍø¤ÊÀÇÀ©¤¬¼ç°ø¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Î¾ì¹ç¤ÏÁêÂ³ÀÇÀ©¤¬Âç¤¤ÊÍ×°ø¤Ç¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³ÀÇÎ¨°ú¤²¼¤²¤Ø¡½¡½25Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÀÇÀ©²þÀµ°Æ
2024Ç¯7·î¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï25Ç¯¤Ö¤ê¤ËÁêÂ³ÀÇÀ©ÅÙ¤ÎÂçÉý¤Ê¸«Ä¾¤·¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¡¢ºÇ¹âÀÇÎ¨¤ò50¡ó¤«¤é40¡ó¤Ø°ú¤²¼¤²¤ë¡Ö2024Ç¯ÀÇË¡²þÀµ°Æ¡×¤òºöÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢»Ò¤¬ÁêÂ³¤¹¤ë¾ì¹ç¤Î´ðÁÃ¹µ½ü³Û¤ò¡¢1¿ÍÅö¤¿¤ê5,000Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó550Ëü±ß¡Ë¤«¤é5²¯¥¦¥©¥ó¤Ø¤ÈÂçÉý¤Ë°ú¤¾å¤²¤ëÊý¿Ë¤â¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ö°ä»ºÀÇÊý¼°¡×¤«¤é¡¢ÁêÂ³¿Í¤´¤È¤Ë²ÝÀÇ¤¹¤ë¡Ö°ä»º¼èÆÀÀÇÊý¼°¡×¤Ø¤È²ÝÀÇÊýË¡¤òÊÑ¹¹¤¹¤ëÆâÍÆ¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Î²þÀµ¤Ï¡¢¹ñºÝÅª¤Ë¸«¤Æ½Å¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿´Ú¹ñ¤ÎÁêÂ³ÀÇÉéÃ´¤ò´ËÏÂ¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Â¸úÀÇÎ¨50¡óÄ¶¤âÀ¸¤ó¤À¡ÖºÇÂç³ô¼ç³äÁýÉ¾²Á²ÝÀÇ¡×
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¸½¹ÔÀ©ÅÙ²¼¤Ë¤ª¤±¤ë´Ú¹ñ¤ÎÁêÂ³ÀÇ¤ÎºÇ¹âÀÇÎ¨¤Ï50¡ó¤Ç¤¹¡£
2020Ç¯10·î¤Ë»àµî¤·¤¿¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¤ÎÁ°²ñÄ¹¡¢Íû·òô¦¡Ê¥¤¡¦¥´¥ó¥Ò¡Ë»á¤ÎÁêÂ³ÀÇ¤Ç¤Ï¡¢¼Â¸úÀÇÎ¨¤¬50¡ó¤òÄ¶¤¨¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎÁêÂ³¡¦Â£Í¿ÀÇË¡¤Ëµ¬Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖºÇÂç³ô¼ç³äÁýÉ¾²Á²ÝÀÇ¡×¡ÊÁêÂ³ÀÇµÚ¤ÓÂ£Í¿ÀÇË¡Âè63¾òÂè3¹à¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ºâÈ¶·Ð±Ä¤ÈÁêÂ³ÀÇÀ©¡½¡½³ô¼°¤À¤±¤Ë½Å¤¤ÉéÃ´
¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ç¤Ï¡¢Âç´ë¶È¤ÎºÇÂç³ô¼ç¡ÊÉ®Æ¬³ô¼ç¤Þ¤¿¤Ï¤½¤ÎÁêÂ³¿Í¡Ë¤¬ÁêÂ³¤·¤¿³ô¼°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢É¾²Á³Û¤Ë°ìÄê³ä¹ç¤ò¾å¾è¤»¤·¤Æ¡ÖÁêÂ³²Á³Û¡×¤ò»»Äê¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤¨¤ÇºÇÂç50¡ó¤ÎÀÇÎ¨¤òÅ¬ÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢Âè63¾òÂè1¹àÂè1¹æ¤ª¤è¤ÓÂè2¹à¤Îµ¬Äê¤Ë¤è¤êÉ¾²Á¤·¤¿²Á³Û¤Ë¡¢¤½¤Î²Á³Û¤Î100Ê¬¤Î20¡ÊÂçÅýÎÎÎá¤¬Äê¤á¤ëÃæ¾®´ë¶È¤Î¾ì¹ç¤Ï100Ê¬¤Î10¡Ë¤ò²Ã»»¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇÂç³ô¼çÅù¤¬Åö³ºË¡¿Í¤ÎÈ¯¹Ô³ô¼°Áí¿ôÅù¤Î100Ê¬¤Î50¤òÄ¶¤¨¤ÆÊÝÍ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢100Ê¬¤Î30¡ÊÃæ¾®´ë¶È¤Î¾ì¹ç¤Ï100Ê¬¤Î15¡Ë¤ò²Ã»»¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇÂç³ô¼çÅù¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë³ô¼°Åù¤Î·×»»ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÂçÅýÎÎÎá¡Ê2002Ç¯12·î18Æü²þÄû¡Ë¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê³äÁýÉ¾²Á²ÝÀÇ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢´Ú¹ñÆÃÍ¤ÎºâÈ¶·Ð±Ä¤ÎÂ¸ºß¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÉÔÆ°»º¤Ë¤Ï³äÁý²ÝÀÇ¤Îµ¬Äê¤¬¤Ê¤¯¡¢³ô¼°¤Î¤ß¤Ë½Å¤¤ÉéÃ´¤¬²Ý¤µ¤ì¤ëÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²ÝÀÇ¤Î¸øÊ¿À¤òÂ»¤Ê¤¦¤È¤Î»ØÅ¦¤â´Ú¹ñ¤Î·ÐºÑ³¦¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¹ñ³°Å¾½Ð»þ²ÝÀÇÀ©ÅÙ¤È¤ÎÂÐÈæ
ÆüËÜ¤Ë¤Ï¡Ö¹ñ³°Å¾½Ð»þ²ÝÀÇÀ©ÅÙ¡×¤¬¤¢¤ê¡¢°ìÄê¤Îµï½»¼Ô¤¬¹ñ³°¤ØÅ¾½Ð¤¹¤ëºÝ¡¢1²¯±ß°Ê¾å¤ÎÍ²Á¾Ú·ôÅù¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î´Þ¤ß±×¤ËÂÐ¤·¤Æ½êÆÀÀÇ¤¬²Ý¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
´Ú¹ñ¤ËÆüËÜ¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎÀ©ÅÙ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÁêÂ³ÀÇÀ©¤Î½Å¤µ¤¬ÉÙÍµÁØ¤Î¹ñ³°°ÜÆ°¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂ¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
´Ú¹ñ¤Ï¡¢À¤³¦¤ÎÉÙÍµÁØÎ®½Ð¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¾å°Ì20°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¤ë¹ñ¤Ç¤¹¡£ÁêÂ³ÀÇÀ©¤Î¸«Ä¾¤·¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÀÇÉéÃ´¤Ø¤ÎÉÔËþ¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
º£¸å¡¢ÀÇÀ©²þÀµ¤¬ÉÙÍµÁØ¤Î¹ñ³°Î®½Ð¤Ë¤É¤ÎÄøÅÙ»õ»ß¤á¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿¹ñºÝÅª¤Ê¿Íºà¡¦»ñËÜ°ÜÆ°¤Î¤Ê¤«¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¯ºöÂÐ±þ¤¬¼è¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢°ú¤Â³¤Ãí»ë¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÌðÆâ °ì¹¥
¹ñºÝ²ÝÀÇ¸¦µæ½ê
¼óÀÊ¸¦µæ°÷