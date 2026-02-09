2032Ç¯¡¢·î¤Ë¾®ÏÇÀ±¤¬Ä¾·â¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤Î²ÄÇ½À4.3%
2032Ç¯12·î22Æü¤¢¤¿¤ê¤Ë¾×ÆÍ¤Î²ÄÇ½À¡ª
2032Ç¯¡¢ÃÏµå¤ËÀÜ¶á¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ·î¤ËÄ¾ÀÜ¾×ÆÍ¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂç·¿¤Î¾®ÏÇÀ±¡Ö2024 YR4¡×¡£¤â¤·¼ÂºÝ¤Ë¾×ÆÍ¤¬µ¯¤¤¿¾ì¹ç¡¢·îÌÌ¾×ÆÍ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÏµå¤«¤é¤â¸«¤¨¤ë¤Û¤ÉÌÀ¤ë¤¤Á®¸÷¤¬È¯À¸¤·¡¢ÃÏµå¤ÎÂçµ¤Ãæ¤Ë¤ÏÎ®À±·²¤¬¸½¤ì¡¢¤µ¤é¤ËÄ¹»þ´ÖÀÖ³°Àþ¤Îµ±¤¤¬¸½¤ì¤ë¤³¤È¤¬¿·¤¿¤Ê¸¦µæ¤Ç½Ò¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏµå¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë²ÄÇ½À
¾®ÏÇÀ±2024 YR4¤Ï¡¢2Ç¯Á°¤Ë½é¤á¤Æ´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢ÃÏµå¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢³ÎÎ¨¤Ï3%¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢³ÎÎ¨¤Ï»ö¼Â¾å¥¼¥í¤Ë¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ê¡¢ÃÏµå¤Ø¤Î¶¼°Ò¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·î¤Ï°Â¿´¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£2024 YR4¤¬6Ç¯¸å¤Ë·î¤Ø¾×ÆÍ¤¹¤ë³ÎÎ¨¤Ï4.3%¤Ç¡¢¾×ÆÍ¤¬µ¯¤³¤ë¤ÈÌó800Ëü¥È¥ó¤ËÁêÅö¤¹¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Êü½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¸«ÀÑ¤â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢2024 YR4¤Îµ°Æ»¤ò¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¡¢²¾¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¤òÄ´¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍ½Â¬·ë²Ì¤¬arXiv¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾×ÆÍ¤Ï¡¢¿ÍÎà»Ë¾å´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿Ãæ¤Ç¤âºÇ¤â¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÂç¤¤¤·îÌÌ¾×ÆÍ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÏÀÊ¸¤Ï¡¢¥«¥Ê¥À¤Î¥¦¥¨¥¹¥¿¥óÂç³Ø¤ª¤è¤Ó¥¢¥µ¥Ð¥¹¥«Âç³Ø¤ÎÅ·Ê¸³Ø¼ÔMartin Connors»á¤é¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶¦Æ±¼¹É®¤µ¤ì¡¢Astrophysical Journal Letters¤Ø¤Î·ÇºÜ¤¬¼õÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·îÌÌ¾×ÆÍ¤ËÈ÷¤¨¤Æ
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢2024 YR4¤¬·î¤Î¤É¤³¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë¤«¡¢²ÄÇ½À¤Î¹â¤¤ÃÏÅÀ¤ò³ä¤ê½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë1Ëü²ó¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂÀÍÛ·Ï¤Î¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¥â¥Ç¥ë¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢2032Ç¯12·î22Æü¤ÎÀÜ¶áÈô¹Ô¿ÊÏ©¤¬¾ÜºÙ¤ËÄÉÀ×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¾×ÆÍ»þ¤Ë¤ÏÅùµé¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹2.5¤«¤é¥Þ¥¤¥Ê¥¹3ÄøÅÙ¤ÎÌÀ¤ë¤¤Á®¸÷¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë·î¤ò½ü¤¤¤ÆÌë¶õ¤Ç°ìÈÖÌÀ¤ë¤¤Å·ÂÎ¤Ç¤¢¤ë¶âÀ±¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹3.7¤«¤é¥Þ¥¤¥Ê¥¹4.9¤ÎÅùµé¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¾×ÆÍ¤Î½Ö´Ö¤ÏÆù´ã¤Ç¤â´ÑÂ¬¤Ç¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¯¤¤Á®¸÷¤Ï¾×ÆÍ¸å¿ôÊ¬´ÖÂ³¤¡¢¤½¤Î¸å¡¢¿ô»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀÖ³°Àþ¤Î»Ä¸÷¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤È¸¦µæ¤Ç¤Ï½Ò¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î·îÌÌ¾×ÆÍ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Î®À±·²¤¬¿ôÆü´ÖÈ¯À¸¤¹¤ë¤È¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024 YR4¤¬·îÌÌ¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë¤È¡¢ºÇÂç¤ÇÌó1²¯kg¤ËÁêÅö¤¹¤ë·î¤Î´äÀÐ¤¬±§Ãè¶õ´Ö¤ËÊü½Ð¤µ¤ì¡¢¤½¤Î´äÀÐ¤ÏÃÏµå¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢Ìë¶õ¤ËÎ®¤ìÍî¤Á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾×ÆÍ¤Ç¥¯¥ì¡¼¥¿¡¼´ÑÂ¬¤¬²ÄÇ½¤Ë
2024 YR4¤Ï¥Á¥ê¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¾®ÏÇÀ±ÃÏµå¾×ÆÍºÇ½ª·ÙÊó¥·¥¹¥Æ¥àATLAS¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢2024Ç¯12·î27Æü¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£È¯¸«Åö»þ¡¢2024 YR4¤ÏÃÏµå¤«¤éÌó82Ëü9000km¤Îµ÷Î¥¤Ë¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Ï½ù¡¹¤ËÃÏµå¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤ËÃÏµå¤Ø¶á¤Å¤¯¤Î¤Ï2028Ç¯12·î¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¸¦µæ¤ò¹Ô¤Ã¤¿²Ê³Ø¼Ô¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢º£¸åÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀÜ¶áÈô¹Ô¤Îµ¡²ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢2024 YR4¤ÎÄÉ²Ã´ÑÂ¬¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤Ù¤¤À¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾×ÆÍ¤Î»þ´ü¤ä·î¤Î¤É¤Î¾ì½ê¤ËÍî²¼¤¹¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤è¤ê¾Ü¤·¤¯ÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¤³¤Î¾®ÏÇÀ±¤¬·î¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ì¤Ð¡¢²Ê³Ø¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÈó¾ï¤Ëµ®½Å¤Ê´ÑÂ¬µ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¡¢·îÌÌ¤Ë¥¯¥ì¡¼¥¿¡¼¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£