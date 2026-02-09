¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ëÉÍÊÕÈþÇÈ¤Î¡È·ã¥ä¥»¡É ¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡ÖVOCE¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á¥¢¥ïー¥É¡×¤Î¡ÈºÇ¤âÈþ¤·¤¤¿Í¡É¤Ë¤âÁª½Ð
½÷Í¥¤ÎÉÍÊÕÈþÇÈ¤¬6Æü¡¢TBS·Ï¥Èー¥¯ÈÖÁÈ¡ÖA-Studio¡Ü¡×¤Ë½é½Ð±é¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢MC¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤é¤È¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÏÃ¤òÈäÏª¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ÊÑ¤ï¤ê²Ì¤Æ¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¶¦±é¤ò·Ð¤ÆÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¡¦ÀÖÁ¿±ÒÆó¤ò¼èºà¤·¡¢ÉÍÊÕ¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤òÆþ¼ê¡£ÉÍÊÕ¤«¤é¡Ö±ÒÆó¡×¤È²¼¤ÎÌ¾Á°¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É¸òÎ®¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤¿»£±ÆÅö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢º£¤â¤Ä¤Å¤¯¶¦±é¼Ô¤¿¤Á¤È¤Îå«¡Ê¤¤º¤Ê¡Ë¤Ê¤É¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
ÉÍÊÕ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ºòÇ¯Ëö¤´¤í¤«¤é¡È·ã¥ä¥»¡É¤¬Â¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯ÌÀ¤±4Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤â¡¢SNS¾å¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡È·ã¥ä¥»¡É¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬ºÝÎ©¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢3ÆüÊüÁ÷¤ÎÆ±·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ーÈÖÁÈ¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¥µ¥ó¥É¡×¤Ë6Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡×¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÉÍÊÕ¤¬¡¢Æ±±Ç²è¤Ç¶¦±é¤¹¤ë½÷Í¥¡¦±ÊºîÇîÈþ¤È½Ð±é¡£¤À¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡ÈÂ¹øÇ¯Îð¡É¤¬¾×·â¤Î·ë²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
ÉÍÊÕ¤ÏÀäÉÊ¥°¥ë¥á¤ò¤«¤±¤¿¥²ー¥àÂÐ·è¤ËÄ©Àï¡£ÉÍÊÕ¤¬ÇÔËÌ¤¹¤ë¤È¡¢±Êºî¤ÎÄó°Æ¤Ç¡ÈÂÎ´´¥Æ¥¹¥È¡É¤ËÎ×¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Æ¥¹¥È¤Ï¡¢°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¼ê¤ò¶»¤Ç¥¯¥í¥¹¤µ¤»¡¢ÊÒÂ¤ÎÈ¿Æ°¤ò»È¤ï¤ºÎ©¤Á¾å¤¬¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¡ÈÂ¹øÇ¯Îð¡É¤òÂ¬¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤â¤Î¡£40cm¤Î°Ø»Ò¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢40～70ÂåÁ°È¾½÷À¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë30cm¤Î¾ì¹ç¤Ï20～30Âå½÷À¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÉÍÊÕ¤Î½çÈÖ¤¬²ó¤ê¡¢40cm¤Î°Ø»Ò¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤í¤¦¤ÈÄ©Àï¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Î©¤Æ¤º¡Ö¤¨¤Ã¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡£¤½¤ó¤Ê¡Ä¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡ª¡×¤ÈÆ°ÍÉ¤·¤¿ÉÍÊÕ¤ËMC¤Î¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¦°ËÃ£¤ß¤¤ª¤«¤é¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡¢¤ä¤Ð¤¤¡¢¤ä¤Ð¤¤¡£70Âå¤À¤è¡×¤È¶Ã¤«¤ì¡¢·¤¤òÃ¦¤¤¤ÇºÆÄ©Àï¤¹¤ë¤â¡¢·ë²Ì¤ÏÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¡£ÉÍÊÕ¤Ï¸ý¸µ¤ò²¡¤µ¤¨Àä¶ç¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÁûÁ³¤È¤µ¤»¤¿¡£
ÈÖÁÈ½ªÎ»¸å¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÁé¤»¤¹¤®¤ÆÂÎÎÏ¤â¸Â³¦ÃÍ¤Þ¤ÇÃ£¤·¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤ÈÆþ±¡¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¡×¡Ö¤¤¤¯¤éºÙ¤¯¤Æ¤âÂÎÎÏ¤¬Ï·¿Í¥ì¥Ù¥ë¤À¤Ê¤ó¤ÆÈá¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö´íµ¡Åª¾õ¶·¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤¹¤Ù¤¡£ºÙ¤¯¤Æ¤Ê¤ó¤Ü¤ÎÀ¤³¦¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢Èþ¤·¤µ¤¬·Ú¸º¤¹¤ë¡£¿ô»ú¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¯¶À¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤¿Êý¤¬¤è¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÍÊÕ¤ò°Æ¤¸¤ëÀ¼¤¬¿ôÂ¿¤¯¾å¤¬¤ê¡¢ÊÑ¤ï¤ê²Ì¤Æ¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¼ã¤«¤ê¤·º¢¤ÎÌÌ±Æ¤¬¼º¤ï¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£
ÉÍÊÕ¤Ï2021Ç¯¤Ë»ý¤ÁÁ°¤ÎÈþËÆ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¡ÖVOCE¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á¥¢¥ïー¥É¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Î¡ÈºÇ¤âÈþ¤·¤¤¿Í¡É¤ËÁª½Ð¡£¤½¤ó¤ÊÉÍÊÕ¤¬°ìÅ¾¤·¡¢¶È³¦¤«¤é¤ÏÇä¤ì¤Ã»Ò¤æ¤¨Â¿Ë»¤Î¤¢¤Þ¤ê¡¢ÂÎÄ´ÌÌ¤ò°Æ¤¸¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â³Î¤«¤À¡£¸½¤ËÉÍÊÕ¤Ïº£·î¤ËÆþ¤ê¡¢Æ±±Ç²è¤ÎÀëÅÁ¤ÇË»¤·¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¦¤ì¤·¤¤ÈáÌÄ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÂÎ¤ò²õ¤·¤Æ¤Ï¸µ¤â»Ò¤â¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÀµÇ°¾ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¸µ¤Î»Ñ¤ËÌá¤ë¤³¤È¤òµ§¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£