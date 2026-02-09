この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が実情を語る『高利回りに騙されて破産…！買った瞬間に詰むボロ戸建ての地雷パターンを暴露します！』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

不動産投資塾を運営する「きむ兄」こと不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が、YouTubeチャンネルで動画『高利回りに騙されて破産…！買った瞬間に詰むボロ戸建ての地雷パターンを暴露します！』を公開した。近年、少額から始められる投資対象として注目されるボロ戸建て投資について、数字を用いながら成功と失敗を分ける視点を整理している。



木村氏は、物価や建築費の上昇によって新築物件の利回りが低下する一方、取得価格を抑えやすい中古戸建て、特にボロ戸建てが魅力的に見えやすい状況を指摘する。ただし、その判断が「安い」「高利回りに見える」といった表面的な要素に偏ることには強い警鐘を鳴らす。



動画内では、一般的な中古戸建て投資とボロ戸建て投資を数値で比較。購入価格が低いボロ戸建ては利回りが高く見えやすい反面、修繕費が価格に占める割合が極端に大きく、見積もりのズレが収支全体を崩す構造を持つ点が強調される。



失敗例として挙げられるのが、シロアリ被害による躯体の腐食や、水回り・配管といったインフラの根本的な問題である。これらは簡単なリフォームでは対応できず、想定外のコスト増につながりやすい。加えて、DIYに時間をかけすぎることで入居が遅れ、キャッシュフローが生まれない事例にも触れられる。



一方、成功している投資家の共通点として木村氏が挙げるのは、「誰が住むのか」を起点に需要を考える姿勢だ。物件価格より先に生活動線やエリア特性を想定し、修繕費の管理や出口戦略まで含めて判断する視点が欠かせないとされる。



動画後半では、こうした考え方を前提に、融資を含めた資金設計にも言及される。本動画は、ボロ戸建て投資に関心を持ち始めた層にとって、失敗の構造を事前に整理するための視点を提示する内容であり、数字の背景や判断プロセスを追いたい読者が考え方を整理する手がかりになり得る構成となっている。