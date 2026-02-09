飼い主さんと段ボール列車で遊ぶ猫ちゃんの姿が面白くて可愛いと話題です。動画には「完全に猫様！可愛すぎますｗ」「お客様なのオモロいｗ」等のコメントが寄せられ69万回以上再生されているようです。

【動画：ダンボールに入るネコ→飼い主さんが動かすと…思わず笑ってしまう『可愛すぎる遊びの様子』】

段ボール列車で遊ぶ猫ちゃん

Instagramアカウント「晴れ時々みぞれとあられ」に投稿されたのは、スコティッシュフォールドのみぞれくんと飼い主さんが段ボールで遊ぶ姿です。飼い主さんは、みぞれくんが入っている段ボールをひっぱって動かしてみたそう。

まるで電車ごっこのように、段ボールに乗ったままの移動を楽しんでいる様子だったというみぞれくん。そんなみぞれくんに、飼い主さんも思わず「お客様～」と声をかけたくなったそう。

お気に入りの遊びに

廊下の端まで段ボールごと移動して折り返す間も、みぞれくんはずっと段ボールに乗っていたそう。そんなみぞれくんのことを、同居猫のあられちゃんは不思議そうに眺めていたといいます。

飼い主さんいわく、「なんかこれ何回もさせられた」「終わってもずっと段ボールで待ってた」とのことで、みぞれくんは段ボール列車がかなりお気に入りの遊びになったようです。

妹のあられちゃんと仲良し

そんなみぞれくんはマンチカンの女の子のあられちゃんと一緒に暮らしているそう。あられちゃんはみぞれくんの妹のような存在なんだとか。

あられちゃんはみぞれくんのことが大好きで、みぞれくんにスリスリをしたり甘える可愛い姿も投稿されているようです。可愛い2匹の姿からこれからも目が離せませんね。

最初にご紹介した投稿は69万回以上再生され「完全に猫様！可愛すぎますｗ」「お客様なのオモロいｗ」「自動で移動できるのが楽しいのかな」等のコメントがあり、思わず笑ってしまったとの声や可愛くて癒されたとの声が多く寄せられていたようでした。

Instagramアカウント「晴れ時々みぞれとあられ」では、みぞれくんとあられちゃんのキュートな姿が多数投稿されています。2匹が仲良しな姿にも癒されると注目が集まっているようです。

写真・動画提供：Instagramアカウント「晴れ時々みぞれとあられ」

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。