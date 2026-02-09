【ザ・シンプソンズ】ポップで楽しいデザインのカプセルコレクションがROSE BUD全店舗で発売！
レディース向けセレクトショップ「ROSE BUD（ローズ バッド）」より、米国テレビ史上最長寿アニメーションシリーズ『ザ・シンプソンズ』のカプセルコレクションが、2月7日（土）よりROSE BUD全店舗（※アウトレット店舗は除く）にて発売された。
＞＞＞シンプソンズのコレクションをチェック！（写真30点）
『ザ・シンプソンズ』は、1989年4月にスタートし、以降30年以上にもわたってシーズンを重ねて放送され続けているアニメシリーズ。架空の街スプリングフィールドを舞台に、原子力発電所で働く一家の大黒柱ホーマー、献身的な妻マージ、トラブルメーカーの息子バート、優秀な娘リサ、赤ん坊のマギーの5人家族、シンプソン一家が繰り広げる奇想天外でユーモラスな日常を描く。アメリカの平均的な中流階級家庭を中心に据えながら、風刺的な視点から繰り出されるブラックユーモアをベースに、家族や地域社会、政治的イシューなどあらゆる文化を笑いの対象にするスタイルは、今なお視聴者を魅了し続け、まさにアメリカのポップカルチャーアイコンとしての地位は揺るぎないものとなっている。
今回、ROSE BUDではホーマーとバートによる仲睦まじい姿をフロントとバックにプリントしたメンズライクなシルエットのスウェット、短めの着丈で身幅をゆったりととったバランスで、個性豊かなキャラクターをそれぞれキャッチ―に落とし込んだスウェットトップス、スリーブにロゴとモチーフを並べた遊び心たっぷりのデザインを施したロングスリーブTシャツ、リサのユニークな表情と、シンプソンズファミリーが揃ったキャラクターデザインが楽しめるステッカー、シンプソンズファミリーのアクリルチャームに、立体感のあるラバー素材で仕上げたバートとドーナツのモチーフを組み合わせたキーチャームがラインナップ。
『ザ・シンプソンズ』らしいポップで楽しいデザインで、毎日の気分を上げてくれるアイテムたちはギフトにもおすすめ。
The Simpsons TM & （C） 20th Television
