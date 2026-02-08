【衝撃の大谷翔平ビジネス】WBCで日テレがネトフリの「下請け業務」を行う、知られざる「業界の裏事情」

日テレがネトフリの「下請け業務」

テレビ業界では、あるニュースをめぐって大きな衝撃を受けている。

2026年ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を巡って、日本テレビが米動画配信大手Netflixと「プロモーションパートナー契約」を結んだのだ。これは、地上波キー局が、放映権を持たない配信事業者（Netflix）のために「中継制作を担うこと」を意味する。言ってみれば、Netflixのために汗をかく「下請け業務」である。その背景にあるのは、異常な状態にあるスポーツ放映権市場の高騰だ。

「主催者側が提示した放映権料は、前回の約5倍ともいわれる推定150億円規模にまで跳ね上がりました。これまで大会を支えてきた読売新聞社やNHK、そして民放各局も、広告収入の低迷が続く現状に沈黙するしかなかった。そもそも150億円なんて金額は、広告収入を基盤とする従来型のテレビビジネスでは、とてもじゃないが回収できません。結果、日本のテレビ局は放映権争奪戦から事実上、撤退を余儀なくされたわけです」（NHK幹部）

そうした厳しい状況下にあるなか、日テレだけは諦めなかった。

Netflixが「2026年開催の第6回WBCの日本国内向け独占配信権を取得した」と正式に発表したのは'25年8月26日のこと。そのわずか一週間後に、日テレは水面下で独占配信を決めたNetflixと秘密裏に交渉していたというのだ。「下請け」とも言われかねない、制作及びプロモーション事業を提案することは何を意味するのか。そして、そこまでして日テレがWBCに関わりたい理由は何だったのか。

日テレ関係者は、「なによりも、大谷翔平選手の出場が最終的に確定したことが大きな影響を与えました」と解説する。

「当初はドジャースの編成判断や保険問題から、大谷選手が欠場する可能性も囁かれていました。ところが、打者としての参戦が決まったことで大会の注目度は一気に跳ね上がったのです。日テレにとって、大谷は視聴率と社会トレンドを同時に生みだす『絶対的コンテンツ』。もともと日テレと大谷サイドは、新居報道を巡って一時期、険悪な関係に陥っていました。それが現在は、完全に関係を修復しています。日テレがWBCという国際舞台で中継を担当することはすなわち、大谷選手に対する信頼関係の維持にもつながっていくわけです」

そんな日テレが密かに企てているのが、「独占インタビュー」や日テレの「バラエティ番組出演」の交渉だった。

「中継によって、大谷選手と接触する時間がかなりできます。今回、Netflixの中継業務にはスポーツ局のスタッフが総出で取り組むことになっています。中継業務の傍らで日テレは、大谷選手とさらなる絆を深めたい。その延長に、将来の『番組出演』を見据えているのです」（日テレ編成関係者）

ネトフリから受ける「恩恵」とは

さらに今回、日本テレビが敢えて下請け業務を受けた理由は他にもあった。WBCの特番制作において、「恩恵」を受けられるのだ。

「試合の一部映像やダイジェストを他局よりも早く、そして長く効果的に使える権利があるわけです。むろん、その代わりに日テレは全社を挙げてWBCを応援することになります。だがその見返りは、十分すぎるほどある。

WBCではアンバサダーとして俳優の渡辺謙（66歳）、スペシャルサポーターとして嵐の二宮和也（42歳）が就任しています。実は、このキャスティングに日テレは深くかかわっています。これもすべてNetflixから信頼と恩恵を勝ちとるためでした」（日テレ関係者）

最後にもう一つ、NHKや他局がWBC中継に及び腰になるなか、日テレだけが前のめりになった理由がある。それは、長年にわたって培ってきた「野球中継の技術の伝承と人材育成」だという。

「日テレのスポーツ中継技術は、世界一とも言われています。ですから、その実力を何とか国内外に見せつけたい。WBCの試合を見た世界中のテレビや配信関係者から、さらなる中継オファーが舞い込むことを期待しているんです。

さらにこうした大舞台は、新人を育成するための絶好の好機となります。今回、放映権料の高騰から読売新聞社、NHK、民放各局が揃ってWBCの放映権購入を断念しました。おそらくこの流れは止められないでしょう。だったら、放映権とか『Netflixは敵』だとか、四の五の言っていられるような状況下ではありません。下請けだろうが何だろうが外貨を取りに行く方針に切り替えているんです」（日テレ編成関係者）

いまやテレビ局はWBCの放映権を失い、お茶の間の主役は配信サービスに移った。それでもWBCから完全に降りなかった日テレの選択は、日本のテレビ局が置かれた現実を如実に表している。

かつて無料で楽しめたスポーツイベントは、今や巨額マネーを生み出すビジネスへと変化した。そのような状況下で、日本のテレビ局は何を守り、何を手放すのか。WBCは、日本の放送史の分岐点を象徴する大会になることは間違いなさそうだ。

