弁護士ドットコム

市川市長「花火写真」の撤去めぐり謝罪 写真家と市民に「心からお詫び」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 千葉県市川市の市庁舎内に展示した花火の写真が、市民からクレームを受けた
  • 市長は28日、自身のSNSで「市川市の対応が間違っていた」と非を認めた
  • 「心からお詫びを申し上げ、今後の市政運営に活かしてまいりたい」と綴った
記事を読む

