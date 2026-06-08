9日(火)から11日(木)にかけては、北海道から九州では次第に日差しの照りつける所が多くなり、最高気温は30℃近くになる所もあるでしょう。一方、沖縄や奄美では断続的な雨や雷雨で、警報級の大雨となるおそれがあります。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水、落雷、竜巻などの激しい突風にご注意ください。また、9日(火)は新たに台風のたまご(熱帯低気圧)の発生が予想されています。梅雨前線の活動が活発化するおそれがあり、今後