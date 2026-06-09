日本ハムの水谷瞬外野手（25）が、9日のDeNA戦（エスコン）から1軍昇格することが8日、分かった。4月19日の西武戦で送球が左手首に直撃し、「左尺骨遠位端骨折」と診断されて離脱。ファームでの地道なリハビリを経て、ようやく1軍の舞台に帰ってくる。負傷から6週間が経過した2日のファーム・リーグ中日戦ではDHで実戦復帰。4日の同戦では左翼の守備にも就き、1打席目に復帰後初安打となる右中間へのソロ本塁打を放った。6日の