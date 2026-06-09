Ｗ杯開幕を前に、世界的に大流行しているのが、イタリアの出版社ＰＡＮＩＮＩ（パニーニ）が発売するＷ杯ステッカーだ。ステッカーを貼るための専用の本も販売されており、総枚数９８０種類コンプリートに向けて、大人も子どもも夢中になっている。この日、モンテレイのサンペドロ地区で行われた日本のイベントには、史上初の６大会連続Ｗ杯出場となるアルゼンチン代表ＦＷメッシ、ポルトガル代表ＦＷＣロナウドらのステッカー