日本時間の2026年6月9日(火)午前2時から開催されているAppleの年次開発者会議「WWDC26」の基調講演で、iOS・iPadOS・macOS・watchOS・tvOS・visionOS にバージョン27が登場することが発表されました。macOS 27のコードネームは「 Golden Gate」になります。Apple Events - Special Event Stream - Applehttps://www.apple.com/apple-events/event-stream/WWDC 2026 - June 8 | Apple - YouTube