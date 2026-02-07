「人類の分断」は想像以上に克服可能なものだった…人間が深層で共有する「道徳的価値観」が切り拓く「博愛」に満ちた世界への希望

人種差別、経済格差、ジェンダーの不平等、不適切な発言への社会的制裁…。

世界ではいま、モラルに関する論争が過熱している。「遠い国のかわいそうな人たち」には限りなく優しいのに、ちょっと目立つ身近な他者は徹底的に叩き、モラルに反する著名人を厳しく罰する私たち。

この分断が進む世界で、私たちはどのように「正しさ」と向き合うべきか？

オランダ・ユトレヒト大学准教授であるハンノ・ザウアーが、歴史、進化生物学、統計学などのエビデンスを交えながら「善と悪」の本質をあぶりだす話題作『MORAL 善悪と道徳の人類史』（長谷川圭訳）が、日本でも刊行された。同書より、内容を一部抜粋・再編集してお届けする。

「悪の習慣」を改善することの難しさ

私たちをつなぐ道徳的価値観は、私たちが思っているよりも深く根付いていて、私たちを隔てる政治的な溝は、私たちが想像する以上に浅い。豊かになり、平和な時間が長引くにつれて、優先順位が変わった。物質的な意味での快適さ、そして社会と政治の安定が確保されたことで、リベラル化の波が解放運動の方向へと動き出した。道徳共同体は版図を広げ、メンバーを増やし、新たな自由を約束し、恣意的な規範に疑問を投げかけた。問題をはらむ伝統や差別的な習慣は道徳の対象となり、必要とあらば排除も検討されるようになった。現代になってようやく、社会にはこれまで疎外されてきた集団のことを真剣に考える余裕ができた。

しかし、期待された改善のなかには、遅々として進まないものも、実現が不可能なものもあった。人種差別や性差別などといった疎外や蔑視は間違いであり、克服されなければならないという洞察が得られたからといって、必ずしもそれらが迅速になくなったわけではない。現代社会は反抗的な怪物で、平等という称賛に値する高貴で正当な最先端道徳のためとはいえ、そうやすやすとは姿を変えてくれないのだ。

絶望に似た焦りから、焦点は象徴や言語に向けられはじめた。頑固で動きの鈍い伝統や制度などよりも、形のない言葉やイメージのほうが簡単かつ迅速に操作できるからだ。古い理想のうち、自由、個性、機会均等など、いまだ実現されていないものに対しても、疑いの目が向けられるようになった。

差別の是正に必要なのは

自由と平等の社会をつくっても特定のグループに対する抑圧が自然と解消しないのは、きっとその理想自体が間違った方角を向いているからだ、という理屈だ。自由と平等という“価値観”は自由と平等という“現実”をもたらさなかった。

だから-現代が自分自身との戦いに勝つつもりなら-それらを対峙する理想で置き換えなければならない。力をもつ社会の中道派が、肌の色、文化、あるいは性別などを理由にした差別をやめようとしないのなら-これまで差別の手段として利用されてきたアイデンティティを反抗に再利用するかのように-そうしたアイデンティティを正当なものとして確立しようではないか。

ソーシャルメディアと政党政治プロパガンダによって情報環境が安定を失ったため、私たちはイデオロギーのエコーチャンバーに入って孤立できるようになった。感情的になった私たちはそこで社会政治的アイデンティティとして、自らの主義主張に合致する声だけを聞くようになった。そうやって私たちは、実際には本当の意味で意見が食い違っているわけでもないのに、見かけ上は敵対する陣営に分断されたのである。そして、そこにこもりっきりになった。出ようと思えば出られるのに。

ほかに何を付け加えればいいだろうか？いや、もう十分だろう。ここまで私たちは、見慣れたものを新しい側面から眺めてきたし、想像もできなかった新しいものも見てきた。

人類の未来は「不和」か「博愛」か

数千の毛むくじゃらの魂を擁する荒れた土地での血と汗と欲望にまみれたらんちき騒ぎ-最初の知識を探す塵の中に差し込まれた指-教師と生徒、石灰に描かれた棒人間、バビロンの市場で売られる石とゴマ油でできたランプ-みんなで料理し、一人で料理し、救いと犠牲、骨や根や土瓶の文字、強奪された人々を飲み込む船、色鮮やかな虫をいじめる子供たちを目の当たりにした。

見上げれば星空が、心のうちには道徳があった。先へ進み、村を過ぎ、川へ下り、海岸行きの最後の列車に乗ると、海岸は石に苔が生え、みずみずしく、涼しく、緑豊かな場所だった。縛られた足、杭につながれバラバラになった体、法の石と無法の石、裸の者と死者と大きな帽子をかぶった王、盗人と憲兵、結ばれた契約、最初に破られ次に守られた約束を、私たちは見た。まるで雨に流される涙のように、慰められることも、敵を討たれることも、思い出されることもなく永遠に消えていった数百万人の泣き叫ぶ姿を見た。

長かった物語はここで終わる。この話が終わった今、それでも私たちは互いを愛することができるだろうか？この不和と憎しみの壮大なお祭り騒ぎには、いつか終わりが来るのかもしれない。そしてもしかすると、理性によって解き放たれた-そしてもちろん強制もされた-共同体の祝祭が始まるのかもしれない。

