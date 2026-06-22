育児関連商品を製造・販売する雪印ビーンスタークの公式Xアカウントが2026年6月22日、カフェでケープを使って授乳した利用者が注意を受けたというSNS投稿を発端に議論が起きていることを受け、カフェでの授乳ケープに対する考えを示した。「赤ちゃんの『授乳ニーズ』にこたえる大切なツール」議論の発端となったのは、6月中旬のX投稿だ。投稿者はカフェでの出来事を明かしたうえで、飲食店などでケープを使って授乳する場合、事前