京都北白川発祥、鶏がらと野菜などをじっくり炊き出して作られたこってりスープが人気の中華そば専門チェーン店「天下一品」は、2026年7月1日（水）より、東京のレストラン「sio」のオーナーシェフ鳥羽周作氏監修のメニュー『すだち香る あっさり冷やし麺』を全国の天下一品にて期間限定で販売する。1590年頃、豊臣時代から伝統と革新を紡ぐ醸造酢メーカー、タマノイ酢の代表製品である「すしのこ」が、英国発ラグジュアリーブラン