X更新箱根駅伝を9度優勝している青学大の原晋監督が22日、自身のXを更新した。テレビ番組の収録中に骨折した右足首について「順調に回復しております」などと近況を報告した。広島の「RCC中国放送」は同日、16日に行われた同局番組「イマナマ！」の収録で原監督が負傷したことを公式サイトで公表し、謝罪していた。同局は「ロードバイク型の自転車で広島競輪場のバンクを体験走行中に転倒しました」と説明。その上で「直ちに収