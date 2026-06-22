記事のポイントアクシアは、ワールドカップ史上初となる公式ライセンス腕時計ブランドとして、各国代表モデルや記念モデルを展開する。FIFAとの契約はわずか6カ月で成立し、予約販売だけで同社の年間販売数を上回る好調なスタートを切った。ワールドカップの巨大なライセンスグッズ市場は、大手ブランドだけでなく小規模ブランドにとっても国際展開の大きな成長機会となっている。ラグジュアリーブランドは何年も前からワールドカ