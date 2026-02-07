【前後編の後編/前編からの続き】

ひとたび街頭演説に立てば、数千人の聴衆を集める高市フィーバー。自民大勝ムードを生み出すその熱狂の裏側には、期待と高揚だけでなく、移ろいやすい“空気”も孕む。一方の新党も伸び悩んだまま。争点なき総選挙はいよいよ最終章へと突入する……。

衆院選で勝敗を左右するポイントが、創価学会票の行方だ。公明党と立憲民主党が新党を結成したことで、自民候補は1選挙区あたり1万〜2万票ともいわれる学会票を失うことになる。

もっとも、余裕綽々（しゃくしゃく）の自民候補もいる。例えば、小渕優子氏と、岸田政権で内閣官房副長官を務めた木原誠二氏について言えば、

「1999年に誕生した自公連立政権は、優子さんの父で当時の首相だった恵三氏が公明党との橋渡し役を担い実現したものでした。公明党の支持母体である創価学会にとって、恵三氏は悲願の与党入りをもたらした大恩人。その愛娘（まなむすめ）である優子さんとの関係は現在も良好なままです。今回も彼女の地元・群馬5区では学会票は彼女に流れ、当選を下支えするでしょう」（学会関係者）

ハト派で知られる宏池会出身の木原氏も、自公連立時代は学会から組織的な支援を受けていたという。

「解散後、本人が公明党関係者に“俺は（思想的に）中道だ”と話すなどして、秋波を送っていたと聞いています。結果的に、彼の選挙区（東京20区）には中道候補は立っていません」（同）

とはいえ、多くの選挙区で自民党候補から悲鳴が上がっているのは事実のようだ。学会女性部の現役幹部が言うには、

「これまで学会票頼みで支援組織づくりを怠ってきた自民党の1〜2年生議員はもう必死ですよ。実際、選挙戦が始まってから“原田稔会長に取り次いでほしい”と頼んできた自民党候補がいます。もちろん断りましたけど、学会票が逃げた分、高市人気に皆が何としても縋（すが）り付こうとしている印象です」

その一方で、急ごしらえの新党結成に加え、解散から投開票まで16日間しかない戦後最短の選挙となったことで、中道改革連合の現場でも混乱が見て取れる。

「F（フレンド）票も、今回は広がりに欠ける」

東海地方の支部長を務める中道幹部が言う。

「選挙戦が始まっても、中道という新党名が浸透していません。超短期決戦のため、決起集会の会場を押さえるのも一苦労。選挙での実働部隊となる地方議員も中道を看板にして戦うのは初めてとあって、戸惑う場面が多い。中でも不安視されているのが、公明側が撤退した小選挙区選です」

これまで選挙のたびに、学会員に対しては立民候補を「たたきつぶせ」と号令をかけてきた。その“仇敵”への投票には現場の抵抗感が強いそうで、

「確実に投票してもらえるように候補者一人ひとりの人柄やこれまでの取り組みなどを丁寧に説明し、心理的ハードルを下げることに腐心しています。まずは内部を固めることに精いっぱいで、とても他には手が回らない状態。学会員が友人や知人にお願いして公明支持候補に投票してもらうF（フレンド）票も、今回は広がりに欠けています」（同）

別の学会員によると、

「問題は小選挙区だけにとどまりません。高齢の学会員に『中道』という言葉を覚えてもらうのに骨を折っています。座談会などを開いて模擬投票を行っているのですが、高齢会員の方々に“比例は『中道』ですよ”と教えても、『公明党』と書く人が必ず出てくる。『中道』と書けるまで繰り返すようにしていますが、投票当日まで不安は消えません」

学会側が“恨み骨髄”の思いを抱く高市首相

公明サイドだけでなく、動揺が生じているのは立民側も同じである。

「前回参院選での公明票は520万でしたが、今回、実際に動くのは400万票程度とみられています。全部が旧立民候補に乗っかれば、当選に向けた弾みとなりますが、そんな単純な計算式は成り立たない。公明票の動向が読めないだけでなく、革新の立民出身候補にとっては公明とくっついたことで浮動票が離れるという思わぬ事態に直面しています」（元自民党本部事務局長で選挙・政治アドバイザーの久米晃氏）

ゴタゴタの絶えない中道だが、ここに来て引き締めを図り、猛追態勢を整えつつあるともいわれている。

「情勢調査で悪い数字が出たことで、逆に火がついた。これまで何度も最終盤で巻き返し、逆転劇を起こしてきたのが学会の組織力。その持ち前の集票力を発揮できなければ、もう誰にも相手にされなくなる恐れがある。ラスト3日間が本当の勝負だと思っています」（前出の中道幹部）

実は学会側が“恨み骨髄”の思いを抱いているのが、ほかならぬ高市早苗首相だ。

「1996年の衆院選で、彼女は公明党や新生党などで結党された新進党から立候補（旧奈良1区）しました。劣勢とみられた彼女のために、学会員がフル稼働して終盤に盛り返し、再選をお膳立てした。ところが、そのわずか2カ月後に自民党へ入党したのです。高市政権で26年にわたる連立が解消するなど、彼女は恩を仇で返す裏切りを働いた“仏敵”そのもの。彼女や子分の木原稔＝熊本1区＝らは“絶対に落とす”というのが学会員の間で合言葉になっています」（前出の学会関係者）

高市首相の実績は「何もないに等しい」

よもや高市首相の落選はあるまいが、全体を見渡せば波乱の余地は残る。

高市フィーバーの内実について、複数の演説会場を取材した政治ジャーナリストはこう話す。

「高市さんの演説を聞きに来た聴衆には20代や30代の若者も多くいました。彼らに参加理由を聞くと、“話を聞いていると元気が出る”や“メッチャたたかれててかわいそう。頑張ってほしい”などと語る人が少なくありませんでした。実際、高市さんは安倍元首相などと比べると、実績は何もないに等しく、アジテーションの力強さが最大のアドバンテージとなっている。参政党の街頭演説も取材しましたが、支持者の多くは神谷代表に心酔し、彼が唱える政策に強い賛同の意を表していた。一方の高市さんの聴衆はもっとフワフワしていて、支持者というよりファンといった印象でした」

