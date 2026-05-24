俳優の松田悟志さんがXを更新。MBS・TBS系バラエティ番組「プレバト！！」の5月21日放送回に出演した松田さんが、色鉛筆で描いた絵の出来栄えを競う番組内企画「色えんぴつコンクール」で満点優勝を果たした絵を披露している。【写真】「一瞬で惹きつけられる」まるで本物…食欲そそる色鉛筆画この日のお題は「一番好きな人気チェーン店の一番好きな料理」。松田さんはしゃぶしゃぶ店「しゃぶ葉」のしゃぶしゃぶをお題に選んだ。松