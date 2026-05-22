JavaScript開発で広く使われているパッケージ管理サービスのnpmに、公開前の確認手順を追加する「段階的リリース」が導入されました。従来のnpmでは、公開権限を持つユーザーや自動化システムがパッケージを公開するとパッケージがnpmレジストリにすぐ反映される仕組みでした。段階的リリースではパッケージをいったん公開待ち領域に置き、メンテナーが内容を確認して承認してから一般公開される流れになります。Staged publishing