全国で緊急点検した結果…277の自治体が“危険”「日本では、道路の陥没事故が年間1万件も起きています。国内のインフラの多くは高度経済成長期につくられ、いたるところで老朽化が進んでいるからです。にもかかわらず、自治体の7割は道路の安全点検（路面下空洞調査）をしていません。たとえ点検をしていても、『地中レーダー探査』が検知できるのは地下2mまで。もし、それより深い場所に空洞ができても見つけられません。陥没に