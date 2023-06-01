２４日午後３時５０分頃、岐阜県大垣市熊野町の木造２階住宅で、「親族と連絡が取れない」とこの家に住む夫婦のめいから１１０番があった。住宅は施錠されており、大垣署員が勝手口の窓を割って中に入ったところ、男女３人の遺体が見つかった。遺体は７０〜８０歳代くらいの男女と５０〜６０歳代くらいの男性で、目立った外傷や室内を物色された跡はなかったという。この家に住む夫婦と長男と連絡が取れておらず、岐阜県警は