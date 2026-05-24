24日午後、周南市でトラクターが川に落ちているのが見つかり、乗っていたとみられる男性が死亡しました。トラクターが見つかったのは周南市大河内の県道下松田布施線沿いにある笠野川です。光警察署によりますと24日午後5時20分ごろ近くを通りかかった人から「トラクターが川に落ちている」通報がありました。トラクターは近くの田畑で作業をしていたとみられ、4メートル下の川から男性が救助されま