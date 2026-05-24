猫から好かれる人に共通する『声』の特徴 1.やわらかくて高すぎない「安心感のある声」 猫に好かれやすい人は、やわらかく落ち着いた声で話していることが多いです。ポイントは「高すぎず、低すぎず」。 赤ちゃんに話しかけるような極端に高い声よりも、少しトーンを落とした穏やかな声のほうが、猫には安心して聞こえます。 なぜなら猫は警戒心が強く、大きな音や甲高い声を「危険かもしれない」と感