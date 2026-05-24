作者・送達ねこさんのもとには同僚たちから体験談が届く【漫画】本編を読む町の隅々まで郵便物を配達して回る現役の郵便局員が、実際に経験した不思議な話や怖い話を漫画化した「郵便屋が集めた奇談」が今、話題だ。「配達があるので怖がってばかりもいられず、ただただ怪異に出合う郵便局員たちの話です」と作者は語る。読者からは「結構背筋がゾクッとしたけど、めちゃくちゃおもしろい…！」「いろいろなところに配達に行く郵便