5月14日に、栃木県上三川町の住宅で発生した強盗殺人事件。侵入した複数の犯人は住人の富山英子さん（69）を殺害し、駆けつけた富山さんの長男と次男も殴るなどして負傷させた。「司法解剖の結果、富山さんの死因は出血性ショックでした。胸などに20か所以上の刺し傷や切り傷があり、事件現場からは凶器とみられる刃物とバールが見つかりました。栃木県警は15日までに、神奈川県内に住む16歳の高校生4人を強盗殺人の疑いで逮捕。逮